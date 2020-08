Ahora tomó dióxido de cloro: Viviana Canosa le pone “chimi” a la cuarentena con sus polémicas

Viviana Canosa siempre fue picante, pero ahora parece haber encontrado un personaje lo suficientemente polémico para estar en boca de todos, incluso cuando sale al aire por la tibia pantalla de El Nueve. Sin embargo, hace ya un par de semanas muchos quieren saber qué hará la periodista en su próximo envío. Y ella sigue subiendo la vara de la sorpresa: el miércoles, por ejemplo, tomó en vivo dióxido de cloro, luego de promover en su cuenta de Twitter a la sustancia química como una forma de prevenir contagios por coronavirus.

Canosa lleva varias semanas enfrentándose públicamente al Gobierno, y es en ese marco que luego del revuelo que generó su posteo en Twitter sobre el dióxido de cloro, que decidió beber el líquido y decir que “dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo”, tras afirmar que la sustancia “oxigena la sangre, viene divino; yo no recomiendo, les muestro lo que hago”.

La publicación 2.0 de Canosa ya había despertado revuelo en las redes, pero tras su performance en vivo en la tele, salieron a responderle a la periodista varios organismos: desde la ANMAT afirmaron que “debido a la circulación en las redes sociales y medios digitales relacionados a la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades, se recuerda que el producto mencionado no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización para su comercialización y uso”.

Y, por supuesto, también salieron al cruce desde el Gobierno. “Nos preocupa que comunicadores generen esa situación que puede poner en peligro a las personas”, aseguró la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. Es el enésimo episodio de la guerra mediática entre Canosa y la Presidencia, que comenzó hace dos semanas, cuando la mediática causó conmoción al haber acusado a Alberto Fernández de haberle mandado mensajes que ella calificó como intimidatorios. “Fue un poco fuerte, sentí como un ataque de pánico, me temblaban las piernas”, comentó Canosa. “Me pareció intimidatorio, me escribió a mi teléfono, no a la producción”, agregó en su programa.

Canosa, quien hace dos semanas le había tirado alcohol en gel a Aníbal Fernández en el inicio de su raid de polémicas, insistió en sus envíos sobre la “intolerancia” de Alberto, y con el correr de los días siguió disparando contra el Presidente. Recientemente, Martín Guzmán reveló que tras cerrar el acuerdo por la deuda, Alberto lo abrazó. “El presidente rompió la cuarentena”, dijo Canosa, antes de abrazarse en el estudio con su panelista Rodrigo Álvarez.

“Vos no tenés motivos para ver a tu padre enfermo, pero él puede abrazar a Guzmán por el acuerdo de la deuda, el discurso es bipolar”, agregó Santiago Cúneo, el invitado de la noche. Canosa terminó indignada arriba del escritorio: “No me vengan a decir mañana que no me puedo abrazar, porque me voy a abrazar con quien me dé la gana”.

“Uso barbijo pero eso no calla mis ideas, decisiones y creencias. Cuando el río suena...”

Es el episodio mil de Canosa criticando las medidas del Gobierno, e incluso, la pasada semana, publicó una imagen de la entrada de la Casa Rosada donde se veía un granadero posando con una drag queen: la periodista criticó la “doble vara” que reflejaba la imagen, pero la propia fotógrafa contó luego que era una foto 2013… El furcio se volvió meme, pero también encendió la ira de muchos opositores.

En esta nueva cruzada, la conductora de “Nada Personal” se encontró hace tres días con las declaraciones de la ministra de Seguridad Sabina Frederic, quien dijo que no hay tantos casos de violencia, sino que eran los medios los que los amplificaban. Entonces, Canosa salió al cruce al decir que “la ministra de Seguridad que no tiene la más puta idea de todo lo que está pasando”.

Con tantos líos, su programa de El Nueve no pasó, de todos modos, del punto de rating. Sin embargo, sí se convirtió en tendencia global en Twitter: la tuitósfera, de hecho, arde con cada emisión, cada video, cada declaración, y ella no teme en echar más leña al fuego. Por eso, en medio del escándalo del dióxido de cloro, tuiteó: “Uso barbijo.. tapabocas.. pero eso no calla mis ideas, decisiones y creencias. Cuando el río suena... Estudien, investiguen y no repitan. Prefiero patear el tablero escuchándome y no ir en contra de mi naturaleza. Mi cuerpo es mío y tengo derechos sobre el”.