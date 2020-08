Rastrillan una zona próxima a Mayor Buratovich en busca de Facundo Astudillo Castro

Efectivos de las fuerzas federales de seguridad con perros adiestrados realizarán durante esta jornada una inspección y rastrillaje en un sector cercano a la localidad de Mayor Buratovich en el marco de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que mañana cumplirá 100 días desaparecido, informaron fuentes de la investigación.



El operativo se llevará a cabo hoy en un sector ubicado en proximidades del kilómetro 780 de la ruta nacional 3, en cercanías de Mayor Buratovich, en el partido de Villarino



Un vocero consultado dijo a Télam que del rastrillaje participarán integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA), de la División Canes, del Gabinete Científico Pericial y de la Prefectura Naval Argentina (PNA)".



Además, estará presente el adiestrador Marcos Herrero, en representación de la querella, que realizará la inspección con los perros, Dueke y Yatel, y un colaborador que tendrá otro can, agregaron las fuentes.



"Estoy un poco agotada tengo esa sensación de querer llevarme a mi hijo hoy a casa, tenia esperanzas de buscar ayer y el fiscal me hizo perder veinticuatro, no termino de entender tantas trabas", dijo la madre de Facundo, Cristina Castro, que llegó al lugar para participar de la diligencia.



"Tengo que buscar a mi hijo y lo tengo que encontrar, mi corazón dice que falta poco", agregó la mujer en diálogo con el canal TN.



El lugar a inspeccionar se encuentra ubicado en cercanías de la ruta nacional 3, en una zona donde existen canales de riego, lo que hace necesaria la intervención de la Prefectura.



En el mismo sector y en los últimos días fueron hallados distintos elementos, entre ellos una mochila, zapatillas y prendas de vestir semienterradass y réstos oseos que pertenencerían a un animal.



En el levantamiento de esos elementos estuvieron presentes la mamá de Fcaundo, Cristina Castro, y uno de sus abogados, Luciano Peretto, quienes no descartaron que un buzo encontrado allí haya sido el que llevaba puesto el joven cuando desapareció.



Esos elementos serán sometidos a peritajes por orden del fiscal federal a cargo del caso, Santiago Ulpiano Martínez.



Facundo fue visto por última vez el 30 de abril, cuando salió de Pedro Luro y fue detenido en un control policial debido a que violaba la cuarentena dictada por el coronavirus.



Su madre cree que, tras ese episodio, se lo dejó ir pero que, más tarde, volvió a ser interceptado por policías que lo subieron a una patrulla y nunca más se supo de él.



La causa que inicialmente se inició como una averiguación de paradero fue luego remitida al fuero federal bahiense, donde ahora se investiga como desaparición forzada.