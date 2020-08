En la Costa imaginan una temporada de verano atípica, sin boliches ni recitales

Una temporada atípica, en el mejor de los casos, con las esquirlas del coronavirus. Con esas prevenciones, intendentes de los distritos de la Costa Atlántica están trabajando en una serie de medidas en procura de garantizar la actividad turística. “Pero no será una temporada normal”, avisan. En ese marco, el alcalde de Pinamar, Martín Yeza, se animó a proyectar algunas de las medidas que podrían adoptarse y anticipó que imagina que no funcionarán los boliches bailables ni habrá recitales, al menos en su distrito.

Las declaraciones del jefe comunal se produjeron un día después de que estallara la polémica en relación a la temporada de verano, cuando el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, salió a afirmar que veía “inimaginable” ir a la playa si no aparece una vacuna contra el virus.

Pero ayer, tanto el ministro como su vice, Nicolás Kreplak, le bajaron el tono a la posibilidad de que directamente no hubiera turismo durante el verano. “Es difícil en términos epidemiológicos serios tener definiciones a más de 30 días, los científicos que investigan vacunas dicen que están muy cerca, no creo que vayamos a tener un verano normal, pero tampoco podemos decir que haya restricción total”, dijo el viceministro de la cartera sanitaria.

Gollán señaló por su parte que “hay una confusión y es que se plantea que vamos a estar en la normalidad previa a la cuarentena, pero la cuarentena existe mientas haya algún tipo de restricción a la movilidad. Si me dice que va a haber una temporada normal, yo lo pongo en duda”, señaló ayer. Y añadió que “con protocolos uno puede pensar muchas cosas, pero no es normalidad”, aclaró el ministro sobre la temporada de verano en la Costa Atlántica.

Y amplió: “Si usted me dice ´¿se puede pensar en una temporada restringida?´, se puede pensar. Ahora, nadie en el mundo puede asegurar qué tipo de restricciones, cuántas, cómo, salvo que haya vacunas. Si hay vacunas se termina todo esto y se puede volver a la normalidad”, destacó.

En tanto, el intendente Yeza dijo que “en mi caso, como intendente, no podría decir que no estamos trabajando. Estamos trabajando con el ministro Lammens y el ministro Augusto Costa para tener una temporada”.

En ese marco, destacó que “no va a ser una temporada como el año pasado. Pero va a haber una temporada. No sé si va a haber boliches y no me imagino mega recitales”. Y acotó que “no tenemos una expectativa desarraigada de la realidad”.

“Podemos pensar en hisopados en la gente para que puedan viajar. Hoy un hisopado vale $3800. Si una familia tipo tiene que pagarlo, le cuesta $15.200. Afectaría a la capa media de hoteleros y gastronómicos. Cada uno es el valor de una noche de hotel”, destacó Yeza sobre las dificultades de plantear un hisopado masivo a quienes quieran entrar a la ciudad.

“Hablé tanto con (Augusto) Costa como con (Matías) Lammens, se viene haciendo un buen trabajo de equipo en temas de turismo los últimos meses junto a las cámaras empresariales. Vamos a trabajar para tener la mejor temporada posible”, explicó por su parte el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

El jefe comunal realizó un vivo a través de su cuenta de Facebook y habló sobre la condición sanitaria de la ciudad y la posibilidad de que Mar del Plata pueda recibir turistas de cara al verano con “un refuerzo de fuerzas federales para ayudar a la policía bonaerense”.

“Con hoteles se está trabajando específicamente con un protocolo del Gobierno nacional. Y también con los balnearios, para poder generar una buena respuesta y una protección sanitaria frente a la temporada”, explicó. Todo depende “siempre esperando las decisiones que se tomen a nivel nacional y provincial”.

“Los comerciantes hace varios meses que están abiertos en la ciudad y demostraron que se puede trabajar con responsabilidad”, destacó Montenegro. “Estoy convencido de que tenemos una de las ciudades más lindas del mundo. Con mucha cantidad de cosas para ofrecer, que realmente son maravillosas. Aesta altura ya me encantaría tenerlos acá para poder recibirlos con todos los marplatenses, pero vamos a tener que esperar un tiempo más”, agregó al mostrarse esperanzado de que habrá temporada estival.

Hasta el momento, General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata, llegó a 1060 casos con casi un millar registrados durante julio. Pinamar tiene 70 casos activos de los cuales el 90% se confirmaron durante las últimas dos semanas, uno de ellos, el propio intendente Yeza.

Los hoteleros ya trabajan en una disminución en los aforos y capacidades, sobre todo en áreas públicas, restaurantes y demás servicios.

Con actividades restringidas y quizás un turismo acotado, la Costa se prepara para el verano en medio de la cuarentena.