Salió de la galera: el tema que convirtió a Conejito Alejandro en TT

El cordobés Miguel Conejito Alejandro se convirtió en tendencia en las redes sociales durante la jornada de hoy. Es que comenzó septiembre y el cantante fue recordado por su canción “En septiembre tu fuiste mía”

El hit trasciende las generaciones y suena en las consolas en cada inicio del mes de la primavera.

El verdadero creador de la melodía fue un cantautor llamado Lorenzo Antonio, aunque el cuartetero fue quien la popularizó en Argentina.

Conejito comenzó cantando en un grupo de su provincia llamado Legión extranjera, a la edad de 18 años. En 1984 la música cordobesa comenzaba a popularizarse en el país, y Miguel Alejandro graba un demo con algunos integrantes de su banda, para un posible futuro lanzamiento solista.

Septiembre ha llegado otra vez

y yo no se que inventare,

se enciende tu perfume en mi ser

con la nostalgia del ayer

y estoy preso en este infierno

preguntando como y porque?

Septiembre me hace sentir

tu rostro vuelve a sonreír,

Septiembre recuerda el amor

que yo a tu lado viví

hoy tu imagen me va cubriendo

y no puedo ya resistir.

En Septiembre tu fuiste mía

y ahora todo es melancolía,

como engaño a mi corazón?

si él no puede olvidar tu amor,

hoy Septiembre no es simplemente otro mes

si no todo lo que mas amé

hoy Septiembre no es poesía sin tu piel.

Septiembre me trae soledad

sintiendo que no aguanto mas,

las horas las miro pasar

y va creciendo mi ansiedad,

me imagino al caer la lluvia

tu figura tras del cristal.

En Septiembre tu fuiste mía

y ahora todo es melancolía,

como engaño a mi corazón?

si él no puede olvidar tu amor,

hoy Septiembre no es simplemente otro mes

si no todo lo que mas amé

hoy Septiembre no es poesía,

una historia de fantasía

una luz que encendió mi vida,

no me sirve ya la razón

si hoy no puedo tener tu amor,

hoy Septiembre no es simplemente otro mes

sino todo lo que mas amé

hoy Septiembre no es poesía sin tu piel.