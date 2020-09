Así es la modalidad "Take Away Plus" que buscan implementar restaurantes y bares en La Plata

Mientras el sector gastronómico de La Plata espera por la señal de las autoridades provinciales para volver a funcionar con clientes en los locales, tras más de cinco meses devastadores y angustiantes por la parálisis de la actividad, se conocieron los puntos del protocolo que viene "puliendo" el sector en conjunto con la Municipalidad para recuperar la esencia de su trabajo que es la de recibir al público en sus instalaciones. De concretarse el retorno de la actividad, el punto más saliente sería la de ofrecer los servicios gastronómicos en lugares abiertos, a fin de evitar la aglomeración de personas.

En ese sentido, al documento municipal vigente que establece las pautas sanitarias para el funcionamiento del rubro en las modalidad de delivery (servicio a domicilio) y Take Awey (para llevar), se le pretende agregar la modalidad Take Away Plus, que es la que proponen los gastronómicos para movilizar el consumo "in-situ" (en el lugar) "en espacios abiertos tanto públicos como privados". Al respecto, en el sector sostiene desde hace un buen tiempo que tienen todos los aspectos sanitarios definidos para cuando reciban el visto bueno oficial.

Cabe destacar que el sector prepara una marcha para este viernes, aunque las posiciones están divididas. Mientras unos se sumarán a la movida, convocada para las 12:30 en 12 y 51, otros prefieren la cautela y esperar la respuesta del gobierno bonaerense.

El protocolo para la modalidad del Take Away Plus establece que "se deberá considerar que solo se permitirá la utilización de mesas para 2 personas, cumplimentando con el respectivo distanciamiento de seguridad de 1.5 metros, siempre y cuando el espacio físico privado o público lo permitiera".

Además, "se deberán establecer y demarcar los espacios/posiciones determinadas para uso de los clientes". Y se recomienda "establecer un mecanismo de orden y espera de los clientes con el fin de evitar la aglomeración de personas".

En los puntos del protocolo que elaboró la Cámara Gastronómica platense (Pulpa) y que propuso a la Municipalidad se pone énfasis en la atención al público en espacios abiertos como veredas, balcones y terrazas, siempre preservándose el distanciamiento sanitario, tanto para el público como para el personal, tal como se implemento en Capital Federal.

"El servicio al aire libre podrá brindarse siempre que las condiciones climáticas lo permitan, y que en caso de que acontezcan lluvias y/o tormentas deberán indicar a los clientes que no podrán consumir in-situ", se establece en el protocolo sugerido.

En cuanto a los medios de pago y otros aspectos a tener en cuenta, se mantendrán algunos puntos que fueron puestos en marcha con la modalidad Take Away.

"Se recomienda el uso de medios de pago electrónico, en caso de que el pago se realice a través de tarjetas de crédito o débito. Se deberán desinfectar tanto las tarjetas como el posnet con solución de hidroalcohólica entre cliente y cliente. En la medida de lo posible recomendar a los clientes firmar los voucher con bolígrafos personales de manera de minimizar el contacto con las superficies", indica el documento.

En tanto, se exige cumplimientos de las midas medidas de higiene y limpieza que rigen desde el inicio de la pandemia para la población en general y el mantenimiento de los espacios. Se sugiere "el lavado de manos con agua y jabón entre cada viaje, luego de manipular dinero, alimentos, cajas y/o cualquier otro elemento".

Además, se remarca "evitar compartir objetos con clientes u otros empleados. En caso de no poder evitar el intercambio de objetos, se deberá realizar la desinfección de manos y del objeto utilizado antes y después de dicho intercambio".

En el Take Away se agrega que "las personas que retiren la mercadería deberán mantener una distancia mínima de seguridad de 2 metros, respetando el distanciamiento impuesto por la barrera física colocada en cada uno de los locales; en los sectores donde se forme la fila se deberá señalizar y delimitar la distancia referida anteriormente; se deberá colocar cartelería indicando que el personal que entregue los productos debe respetar una distancia mínima de 2 metros, con quien recepción de la mercadería".

Y se plantea un sistema de "atención rápida y expeditiva evitando demoras y permanencias innecesarias, personal habilitado para la entrega de productos deberá utilizar en todo momento estos elementos de seguridad y de protección personal: uso obligatorio de tapaboca (cubre boca, nariz y mentón); protector facial (mascara); guantes descartables, en caso de manipular dinero; uso de alcohol en el gel o solución hidroalcohólica (a base de alcohol al 70%) entre cliente y cliente.

Como se sabe, contrariamente a la demanda del sector para retornar a la actividad el 7 de septiembre, en medio de un contexto de preocupación por la merma de la facturación y la ola de cierre de numerosas firmas, la semana pasada las autoridades provinciales decidieron mantener restringida la atención de clientes en locales gastronómicos para la nueva etapa de la fase 3 de la cuarentena, que se extenderá hasta el 20 de septiembre

La medida implicó otro baldazo de agua fría para los gastronómicos que esperaban abrir los locales en busca de un poco de aire ante la asfixia en lo económico, tal como ocurrió en Capital Federal.