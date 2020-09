VIDEO.- Explotó de bronca porque lo quisieron detener por comer en la calle

En plena avenida Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, una persona decidió hacer uso del denominado Take Away Plus, que ya funciona en muchos bares y restaurantes.

Pero como no todos están autorizados o bien no completaron los trámites en el gobierno porteño, personal de la Policía de la Ciudad lo quiso detener cuando disfrutaba de su almuerzo.

El hombre no quiso saber nada y se enfureció, al punto que su video se hizo viral en las redes sociales.

Finalmente no fue detenido, pero su imagen se hizo pública. El restaurante que le vendió la comida fue sancionado con una multa económica.