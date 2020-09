Fuerte cruce entre Floppy Tesouro y Karina "La Princesita": "No me conocés"

Floppy Tesouro y Karina "La Princesita" Tejeda mantuvieron un fuerte cruce al aire en el Cantando 2020 que las convirtió en tendencia en las redes sociales.

Todo sucedió cuando Karina se encontraba dando su devolución de la interpretación que hizo la modelo junto a a Pablo Turturiello, del clásico de Luis Alberto Spinetta, "Seguir viviendo sin tu amor".

Karina sostuvo que los cantantes cuando desafinan lo advierten y, aparentemente, esa observación fue lo que disgustó profundamente a la participante.

Tesouro opinó que no le extrañaba esa frase y le recriminó: "No me mirás a la cara. Yo todo lo que tenía para decir, te lo dije en la cara. Vos diste notas y generalizaste hablando de mí y de otros compañeros. Me dolió que digas que no tengo humildad, porque no me conocés y tengo mucha humildad".

La figura del género tropical prefirió no entrar en discusiones y le respondió: "Yo no ataco, tómenselo como quieran, ya no me interesa".

Tesouro prosiguió y agregó: "Me angustia, me molesta que se digan cosas que no son. Muchos colegas panelistas dicen que saqué un disco porque me lo pagó mi marido. A mí nadie me regaló nada".

"Me pareció que se jugaron más por lo emocional. Pablo, me gustó lo que hiciste con los matices, el canto de Floppy me pareció que estuvo correcto, pero entiendo las limitaciones. Me gustó," dijo Karina que puso un 7.