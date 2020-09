Explotó la burbuja en Boca: brotes masivos y sin prácticas

Boca informó ayer la aparición de un brote de coronavirus dentro de la delegación que realizaba una burbuja sanitaria en Ezeiza y suspendió de manera preventiva sus entrenamientos por 72 horas, hasta cumplir con nuevos testeos PCR. No fue confirmado, pero se habla de unos 19 contagios. El club detalló en un comunicado que “algunos integrantes del plantel dieron resultado positivo” durante los hisopados rápidos realizados el viernes pasado por la noche cuando “se detectaron síntomas compatibles con Covid-19”.

“El domingo 30 se repitieron los testeos PCR a todos los integrantes de la delegación, arrojando la aparición de un brote de contagio”, aseguró oficialmente el club sin precisar el número de afectados. Frente a esa situación, los miembros del plantel y el todo el staff “xeneize” fueron aislados en sus habitaciones del hotel Howard Jonhson y quedaron suspendidas las prácticas por 72 horas. Las 60 personas que integran el plantel, cuerpo técnico, utilería y empleados, que se encuentran concentrados desde el lunes 24 de este mes, tendrán que permanecer durante tres días en sus habitaciones en el marco de una estricta cuarentena. Las personas infectadas por el coronavirus presentan un “estado de salud excelente” y se encuentran “bajo estricta supervisión médica, kinésica, nutricional y psicológica”, indicó el comunicado oficial.

“El plantel está siendo evaluado dos veces por semana desde la reanudación de la actividad presencial y ya se cumplieron más de 500 testeos. Los días 18, 21 y 26 de agosto, todos los PCR presentados fueron negativos y el día 24 de agosto los estudios enviados por la AFA también resultaron negativos”, agregó. “En la evaluación están incluidos todo el personal del Centro de entrenamientos de Ezeiza y también el personal del hotel”, completó el informe del club. Por otra parte, Rubén Argemi, médico del club, confirmó anoche que los cuatro arqueros pueden tener coronavirus y que son alrededor de 19 los contagios en la burbuja sanitaria. “Los arqueros están dentro del grupo de sospechosos, pero no lo tenemos confirmado. Todos los positivos son asintomáticos y no hubo casos que dispararan las alarmas, porque no hubo síntomas graves. Apenas un episodio de 38 grados de fiebre, pero el resto es mínimo” dijo el facultativo. En tanto, Miguel Russo, enmarcado dentro del grupo de riesgo por edad (64) y antecedentes de una enfermedad oncológica, se retiró de la burbuja por precaución.

¿QUE SUCEDERÁ SI NO SE PRESENTA A JUGAR POR LA COPA?

Ante la aparición de un masivo brote de coronavirus dentro del plantel, se encendieron las alarmas en torno a su participación en la Libertadores, donde el 17 de septiembre deberá enfrentar a Libertad.

La pregunta del millón es ¿que sucederá si Boca no se presenta? Por lo pronto, se baraja la chance de perdir un aplazamiento.

El reglamento de la Copa es preciso en lo que se refiere al artículo 5.1.12.5.

El mismo explica lo que sucede ante el abandono imputable a uno de los dos equipos: “Si un equipo no se presenta a un partido (excepto en casos de fuerza mayor) o se niega a jugar o deja el campo antes del final, se considerará que el equipo pierde el partido y como regla general será excluido de la participación de la competición”.

También hay que analizar lo que establece el protocolo de Conmebol.

Estipula que ante una situación como la que atraviesa Boca, el club podrá ampliar su lista de buena fe de 30 a 40 para reemplazar a aquellos que no podrán jugar. Pero si no pudiera presentarse a jugar la Copa porque no cuenta con el número suficiente de jugadores en condiciones, entonces perderá los puntos.