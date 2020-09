Rosario: La jefa de Seguridad explotó de bronca con los policías que protestaban

Emilce Chimenti, la jefa de la Policía de Santa Fe se cansó de las protestas de sus colegas frente a su despacho no tardó ni dos segundos en aparecer por la puerta y pedirles que depongan su actitud si es que pretendían conducir hacia buen puerto el diálogo.

"Vamos a hacer la mesa de diálogo, yo quiero solucionarles el problema. Vengo dar la cara. Pero de esta forma, cubriendo cubiertas como no nos gusta que haga el resto de la gente, no podemos hablar. No de esta forma", enfatizó, según declaraciones publicadas por el diario La Capital.

Luego les dijo que ella quería solucionar el conflicto, pero antes les imploró que liberen la puerta para que los móviles que estaban adentro pudiesen salir a trabajar. "Queremos hablar, pero no encuentro nada favorable de parte de ustedes", se quejó.

Cuando un policía que estaba protestando le dijo que las medidas no iban a detenerse, ella no dudó en responderle: "Entonces no puedo venir a dialogar nada, no dan la oportunidad de solucionar nada. Estoy tratando de traer una propuesta y todo es no".

Previa a esa aparición enérgica de Chimenti, los policías santafesinos habían avisado que el reclamo iba a continuar. “Nos vamos a quedar acá (frente a Jefatura) hasta que se asegure que tendremos una mesa de diálogo con el ministro Marcelo Sain, la jefe de Policía y todo las personas que sean convenientes”, explicó uno de los abogados y voceros de los manifestantes", dijeron.