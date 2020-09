Andrea Taboada habló de su romance con Lito Vitale y contó por qué se terminó

Luego de que Mariana Brey ventilara que tuvo un breve romance con Andrés Calamaro, Andrea Taboada aprovechó para revelar por primera vez que tiempo atrá fue pareja de Lito Vitale. "No lo contaba porque él está en pareja, pero quedamos amigos y hablamos de vez en cuando", contó la periodista en Los ángeles de la mañana, que conduce Ángel de Brito en eltrece.

Taboada contó: "Lito es un diez en todos los sentidos. Por eso seguimos siendo amigos. Me dedicó temas". "¿Por qué terminó la relación?", quiso saber De Brito. "Se diluyó. No pasó nada en especial. En ese momento no teníamos nada claro y a veces pasan cosas aleatorias a la relación que no tienen que ver con el vínculo".