Un reproche a Alberto F. que lo pone en la vidriera política nacional

Subido al ring de la política nacional a la fuerza por Alberto Fernández, que sacó de la galera una quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para aplacar la crisis policial bonaerense, el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta reprochó anoche al Presidente que haya adoptado una “decisión unilateral” en lugar de apelar al “diálogo” político con un gobernante opositor.

El reproche de Larreta a Alberto F. midió 36 puntos de rating, sumados los canales de aire y de cable que transmitieron la reacción del jefe de Gobierno porteño a la medida que benefició a la gestión del gobernador Axel Kicillof. “No creo en las decisiones que se toman por especulaciones políticas”, sostuvo Larreta y sumó una declaración de principios: “No creo en la división”.

Larreta, que se movió en sintonía con el Presidente y el Gobernador desde que se declaró la pandemia, se mostró especialmente contrariado porque el recorte de fondos tiene lugar cuando aún no se venció al coronavirus. Aunque acentuó su perfil de líder moderado, que no está dispuesto a “contestar con la misma moneda” ni “hacer de esto un conflicto personal”.

Según pudo saber EL DIA, el alcalde porteño recibió llamados de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri; la titular del PRO, Patricia Bullrich; la ex diputada Elisa Carrió; el ex senador Miguel Pichetto y los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Larreta blanqueó su enojo con el Presidente porque es el dirigente opositor que más se acercó al mandatario –y también al gobernador Kicillof- en medio de la pandemia. Eso le valió, incluso, cuestionamientos internos dentro de JxC. La cercanía del alcalde con Alberto F. encendió también las alarmas de Cristina Kirchner, que dejó en claro que esa sociedad no es de su agrado.

El alcalde porteño figura primero en las encuestas de imagen desde hace un par de meses y en su entorno admiten que tiene aspiraciones presidenciales. Anoche, traspasó la frontera porteña para proyectarse a nivel nacional. Se comportó como un dialoguista, justamente el atributo con el que se autodefine Alberto F. pero que, al menos en esta oportunidad, no se verificó en la realidad.