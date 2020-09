Larreta pedirá una cautelar para que no le descuenten los fondos coparticipables

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, avanzó en su reclamo a través de la vía judicial por la quita de fondos coparticipables instruyendo a "solicitar una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada".

A través de una norma publicada hoy, Rodríguez Larreta instruyó a la Procuración a impulsar la acción judicial a fin de que "se declare la nulidad e inconstitucionalidad" del decreto 735/20 a través del cual el Gobierno nacional le reduce en 1,18% los recursos para girárselos a la provincia de Buenos Aires, necesaria de recursos para hacer frente al conflicto con la Policía bonaerense por un reclamo salarial.

En el texto se instruye "a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover la acción judicial que corresponda contra el Estado nacional, a los fines de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nº735/20, se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación del Decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados y a solicitar una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada".

Entre los fundamentos, se señala que "la reducción de dicho coeficiente resulta un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional a implica una clara violación a las pautas constitucionales en materia de coparticipación, al principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad".

Ayer, Rodríguez Larreta había anunciado que que acudiría a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre esa determinación, por entender que se trata de una medida "inconstitucional". "Lamentablemente lo que vivimos es exactamente lo contrario al diálogo. se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado, se eligió la división", planteó el jefe de Gobierno porteño.

En términos prácticos, el decreto reduce la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires del 3,50% al 2,32% y crea el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Para Rodríguez Larreta, "en términos de Coparticipación, la Ciudad aporta mucho más de lo que recibe: aporta cerca del 22% del producto y recibe únicamente el 3.5%. De cada 100 pesos que aporta la Ciudad, recibe 15".

Larreta encabezó una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo pocas horas después que el Presidente asegurara que la medida no buscó “intranquilizar ni jorobar a nadie”. “Le mandé un mensaje de texto a Horacio (Rodríguez Larreta), diciéndole 'quedate tranquilo, vamos a resolver este problema de otro modo. Esto es lo que te dije que íbamos a hacer, pero no tenés que intraquilzarte'. Yo no lo hice para intranquilizar ni jorobar a nadie", aseguró el jefe de Estado en declaraciones periodísticas.

"Tengo la convicción de que el consenso es el camino para la Argentina, y mis convicciones no van a cambiar, aún ante decisiones como esta que considero inapropiadas. Y mucho menos en un contexto de altísima sensibilidad para los argentinos como la situación que estamos viviendo por la pandemia", destacó el jefe de Gobierno porteño.