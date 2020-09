Hulk explotó contra su ex esposa tras casarse con su sobrina

La polémica entre Hulk y su ex esposa parece no tener final, luego de que el jugador brasileño saliera a defender a su ahora pareja, Camila de Souza, quien es sobrina de la madre de sus hijos.

Hace unos días, Iran Angelo decidió romper el silencio y hablar sobre la relación que tiene su ex esposo con su sobrina, mujer con la que se casó hace unos meses.

​Iran reveló que fue una traición la que ella vivió debido a que Camila era como una hija para ella, por quien se sacrificó para que nada le hiciera falta. Hulk responde a su ex esposa Tras lo dicho por

Iran Angelo, Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza, mjeor conocido como Hulk, salió a defender a su ahora esposa de los ataques, asegurando que en ningún momento le fue infiel a su ex mujer, con quien se casó para hacerse caso de su hijo, aunque confesó que nunca hubo amor en aquel matrimonio.

"No voy a entrar en detalles por mis hijos, por los tres aseguró muchas cosas. Empecé a salir y en menos de un mes se quedó embarazada, y yo dije 'no hay problema, yo me hago cargo'. Ian, Tiago y luego Alice vinieron. Mi matrimonio no salió por amor, por pasión, nada ... Fue un accidente y yo, como hombre, me hice cargo. Es muy fácil salir a decir mentiras. ¡Irán, es hora de detener estas payasadas! Soy un hombre, me hago cargo de mis cosas".