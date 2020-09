Larreta pide una cautelar para evitar la poda de recursos de la Nación

En plena pelea por los cambios en la coparticipación, que privarán a la ciudad de Buenos Aires de unos 40.000 millones de pesos anuales que serán transferidos a la Provincia, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, oficializó ayer su decisión de presentar una medida cautelar para que la Corte Suprema de Justicia “disponga la inmediata suspensión” del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente, Alberto Fernández, que estableció la medida de marras.

En ese marco, Larreta, a través de un decreto, instruyó al Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, “a promover la acción judicial que corresponda contra el Estado Nacional, a los fines de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 735/20”.

Aunque el mandatario porteño ya había adelantado que iría a la Corte para intentar bloquear la decisión presidencial, la novedad es que Larreta se mostró decidido a acelerar su estrategia legal por la recuperación de los fondos, al pedir una medida cautelar que disponga “la inmediata suspensión de los efectos de la norma impugnada”.

El decreto porteño sostiene, además, que la poda del porcentaje de coparticipación “resulta un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional e implica una clara violación a las pautas constitucionales, al principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad”.

En la víspera de esta decisión, el alcalde porteño ya había cuestionado que la medida “que tomó el Gobierno es inconstitucional, por eso vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender los derechos de la Ciudad. Hay mucha jurisprudencia que dice que una decisión así no se puede tomar de forma unilateral y menos de un día para el otro”. Y amplió: “Se eligió deteriorar la convivencia política. De un día para el otro nos sacan los fondos. Fue lo contrario al diálogo. Nos cortan los fondos en el medio de la pandemia. La medida se tomó unilateralmente, fue una decisión arbitraria e inconsulta. La última vez que se habló del tema fue en marzo”.

Decidido a llegar hasta la Corte, ya un grupo de abogados y constitucionalistas trabajan junto a Larreta en la presentación judicial, que, según adelantaron fuentes de la administración porteña, criticará el “carácter unilateral” del DNU del Presidente, y pedirá que quede sin efecto “de manera inmediata” para no afectar los recursos de la Capital. “Si no lo hacen, no nos quedará otra que recortar obra pública antes que los gastos prioritarios, lo que demuestra la irracionalidad de la medida”, argumentaron cerca de Larreta.

El DNU del Presidente fue al rescate financiero de la Provincia, en vilo tras el conflicto salarial que durante la última semana enfrentó a la Policía Bonaerense con la administración de Axel Kicillof.

Entonces, el Gobierno porteño optó por llevar el reclamo hasta la Corte, una medida sugerida por los aliados de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau (Evolución), Graciela Ocaña (Confianza Pública), Paula Oliveto y Elisa Carrió (CC-ARI), e informada a la titular de Pro, Patricia Bullrich.

Pero “la demanda es una herramienta para negociar después. No corta el diálogo del todo”, puntualizaron desde Juntos por el Cambio.

En medio de las tensiones, también desde el oficialismo salieron a aclarar ayer que el diálogo con el jefe de gobierno porteño continúa abierto. Por caso, el propio Presidente, que si bien sentenció que “a algunos les duele perder los privilegios”, aclaró que “ningún diálogo se rompe”.