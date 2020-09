Higuaín llegó a Estados Unidos para firmar en Inter de Miami

Gonzalo Higuaín llegó ayer a la ciudad estadounidense de Miami, en Florida, para firmar su vínculo con Inter, franquicia presidida por el exjugador inglés David Beckham, hasta diciembre del 2022.

El exatacante del Real Madrid, Juventus y Napoli, arribó pasado el mediodía argentino y se reunió con el manager de Inter de Miami, Jorge Mas, en el aeropuerto Internacional de Miami.

De hecho, Mas subió una foto a su cuenta de Twitter en la que se lo observó abrazado con Higuaín, ambos con barbijo, al que calificó como un delantero de “talla mundial”.

Este será el séptimo equipo en su carrera, el primero en la MLS, con pasos previos por River, Real Madrid, Napoli, Milan, Chelsea y Juventus, donde marcó 66 goles en 149 partidos disputados.

Además, Higuaín anotó 121 tantos en Real Madrid (265 juegos), ocho en Milan (22), cinco en Chelsea (18) y 91 en Napoli (146).

Con su llegada, Higuaín se convirtió en el quinto argentino del equipo, ya que compartirá plantel con el defensor ex Independiente Jorge Figal, el atacante ex Pincha Matías Pellegrini, el ex Banfield Julián Carranza y el defensor ex Tigre y River, entre otros, Leandro González Pirez.

En la temporada actual de la Major League Soccer, Inter está anteúltimo, con sólo ocho unidades en la Conferencia Este, muy lejos de los puestos de playoffs. Y es por eso que desde la franquicia, que tiene apenas algunos años de existencia, apostaron por la experiencia del “Pipita” para sumar presencia en el área contraria.

Se espera que el delantero, que también tiene a su hermano Federico dentro de la liga, firme en las próximas horas su vínculo con la institución.