Boca estuvo cerca de complicar todo pero Godoy se suma al Pincha

Las últimas horas no fueron fáciles para la dirigencia de Estudiantes que está tratando de cerrar por todos los medios dos refuerzos más para el plantel de Leandro Desábato. En estos tiempos de libros de pases la competencia es muy grande, y si bien hasta que los papeles no se firman no se puede decir que está cerrado, a esta altura se puede asegurar que la llegada de Leonardo Godoy al Pincha está acordada de palabra.

Tal cual venimos informando, el acuerdo entre Talleres y Estudiantes estaba; el contrato del lateral con el Pincha, también; pero surgieron algunas diferencias entre la “T” y el jugador en el nuevo contrato que debe firmar extendiendo su vínculo para luego si poder irse. A todo esto, en escena apareció nada menos que Boca, que se interesó por Godoy y pidió condiciones.

Es más, como Talleres busca arquero se habló de la chance que Agustín Rossi vaya para Córdoba, e incluso también el delantero Walter Bou. Realmente en un momento estuvo difícil la situación, pero la negociación se pudo terminar acordando luego de extensas charlas entre el secretario técnico estudiantil, Agustín Alayes, el presidente de Talleres Andrés Fassi, y la propia representación del jugador.

El acuerdo por Godoy es un préstamo por 18 meses con un cargo de cien mil dólares y una opción de compra por el 50 por ciento del pase en un valor de un millón de dólares. Así es que, tras firmar su extensión de contrato con Talleres (el actual vínculo termina en junio de 2021), Godoy viajará a nuestra ciudad, por lo que se lo espera entre mañana y el martes, día en que el grupo volverá a entrenar en City Bell.

El marcador de punta deberá realizar la revisación médica de rigor, cumplir con el hisopado y recién después firmará el contrato con Estudiantes hasta diciembre de 2021. Una vez que se cumplan todos estos pasos el entrerriano Godoy se convertirá oficialmente en el 4to. refuerzo.

Con respecto a Cristian Lema, la “pelota” la sigue teniendo Benfica de Portugal (dueño del pase) que debe decidir qué oferta acepta. Mucho más no puede dilatarse por que ya han pasado ofertas de Tuquía, Qatar y Estados Unidos, mientras que en nuestro país el Pincha y Newell´s (que quiere retenerlo) son lo más concreto.

En Estudiantes son optimistas en que Lema terminará en el Country Club entrenando, pero la representación del zaguero también tendrá en unos días un encuentro importante con los portugueses. Así las cosas, la espera al parecer continuará unos días más.

SE CERRÓ LA QUINTA SEMANA

En otro orden de cosas, en la mañana de ayer el plantel de Desábato volvió a entrenar en dos turnos (a las 9:30 y 11:30) en City Bell, donde hubo movimientos físicos y con pelota en las canchas 1, 3 y 5. Así es que los 32 jugadores que hoy Desábato tiene a su disposición, cerraron la quinta semana de tareas y gozarán de dos días libres. Volverán al trabajo el martes.