Volvió PPT y Lanata hizo hincapié en la crisis de autoridad en Argentina y en una denuncia por corrupción

Jorge Lanata volvió a la pantalla de Canal Trece con PPT y abordó algunos temas ligados al Gobierno nacional como la protesta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la coparticipación que desató un conflicto con CABA.

"Alberto Fernández dijo que el tema-Policía- no se resolvía haciendo sonar las sirenas arriba de los patrulleros. Claro que no, el tema se resolvía con guita. En el medio de todo eso Alberto le sacó plata a la Ciudad para darle a la Provincia. Pero le avisó a Larreta un minuto antes de anunciarlo por mensaje de texto. Es como los que dejan a sus parejas por celular y después no le atienden el teléfono", dijo el periodista en una editorial.

Asimismo sentenció que existe una "crisis de autoridad" de Axel Kicillof debido al rodeo que hizo la fuerza bonaerense a la Quinta de Olivos-

"Con esto, quedó demostrado que Axel Kicillof no puede resolver ni un crucigrama. Pobre Alberto, como Cristina no lo deja gobernar el país, se puso a gobernar la provincia".

Y agregó. "La Provincia es un quilombo: la Policía está enojada con Kicillof, Alberto está enojado con Berni, los intendentes están enojados con Kicillof y con Berni, pero no con la Policía. Cristina no está enojada ni con Berni ni con Kicillof, y Alberto hace lo que sea para que Cristina no se enoje con él"​.

En tanto, y entre otras cosas, se abordó un supuesto caso de corrupción en Luján por presuntas compras de la comuna a empresas fantasmas. El informe remarcó que hay una denuncia al intendente Leonardo Boto por compras en el orden de los $32.000.000 a presuntas empresas fantasma. Los productos serían yerba, leche, arroz, galletitas, entre otros productos.

"No tienen historia ni estructura como proveedores del Municipio y se inscribieron en la AFIP pocos días antes. Esto es el colmo porque en los comedores del municipio falta comida", sostuvo el conductor.