Créditos hipotecarios UVA: un mail del Banco Nación encendió las alarmas de los deudores

A fin de mes vencerá el congelamiento que el Gobierno decretó para las cuotas de los créditos hipotecarios UVA y mientras no hay una definición respecto de si habrá una extensión o si se reanudará el esquema de convergencia planteado a principio de año, este fin de semana sonaron las alertas entre quienes sacaron el préstamo a través del Banco Nación.

El sábado, la entidad envió un mail en el que le comunicaba a los clientes que tuvieran esa línea de crédito que debían optar pagar en tres o seis cuotas las diferencias acumuladas por el pago congelado de las cuotas del período abril-septiembre. En la práctica, lo que estaba planteando era el fin del congelamiento.

Las alarmas comenzaron a sonar entre este tipo de deudores, que no son pocos, ya que el Banco Nación concentra cerca del 50% de los cerca de 110 mil créditos hipotecarios UVA que se otorgaron. Sin embargo, ayer domingo, muy temprano, la entidad envió una nueva comunicación por el mismo medio en el que aclaraba que el planteo era para quienes tuvieran créditos prendarios (vehículos) o hipotecarios en pesos y no en UVA. Sobre estos últimos, los tomadores en UVA, la institución señalaba que se encontraba "trabajando en diferentes alternativas para dar una solución a la temática".

A medida que los días pasan, y ante la falta de una definición por parte de las autoridades, lo que resuena fueron las últimas declaraciones que el presidente Alberto Fernández pronunció sobre el tema: "la gente de los créditos UVA debe saber que hicimos un enorme esfuerzo para apoyarlos. Si no me equivoco nos costó 1.500 millones de pesos ayudarlos". Y sobre cómo seguiría la situación después del 30 de septiembre, agregó: "Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para poner en orden y tranquilizar la economía. Hay que esperar, nosotros vamos a seguir protegiendo a los sectores más débiles porque no es momento de castigarlos y es nuestra verdadera preocupación".

Especialistas del sector indicaron que si se decidiera ponerle fin al congelamiento, las cuotas se actualizarían con un incremento no menor al 27%, y que hasta podría ser superior a ese índice. Eso hace pensar que de no extenderse el congelamiento, la opción más viable sería similar a lo que operó a comienzos de año, cuando los bancos pusieron una parte del dinero y el resto los deudores, mientras algunos indican que lo mejor sería ir hacia un modelo con una tasa definida de otra forma, como podría ser la HogAr de los nuevos PROCREAR.

Los tomadores de créditos hipotecarios UVA le solicitaron un tiempo atrás al Gobierno nacional que implemente una reestructuración en esos préstamos, de manera de convertirlos en "hipotecas viables" que puedan ser abonadas, con cuotas accesibles.

"El Gobierno cuenta con las herramientas para encarar una reestructuración de estos créditos y transformarlos en hipotecas viables con cuotas accesibles que permitan a los hipotecados salir del sobreendeudamiento", señaló el colectivo en un comunicado.

"De no brindarse una pronta solución, miles de hipotecados correrán el riesgo de perder sus viviendas como consecuencia de que las cuotas se tornarán impagables", agregaron.



"El congelamiento decretado por el Gobierno no frenó la indexación de la UVA, cuyo valor varía día a día por efecto de la inflación" y cuya actualización deberá ser abonada cuando finalice el congelamiento. A modo de ejemplo señalaron que una cuota de $ 23.800 saltaría a $ 30.700 y que en algunos casos el incremento sería de hasta 60%.