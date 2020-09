“Siempre recordaré que jugué en el más grande del interior”, dijo Godoy, nuevo jugador del Pincha

El lateral derecho Leonardo Godoy se despidió hoy de los hinchas de Talleres de Córdoba y resaltó que siempre recordará que jugó "en el más grande del interior”, antes de continuar su carrera en Estudiantes.

"Dejé todo en cada partido por eso me voy feliz. No voy a olvidar a los hinchas y siempre recordaré que jugué en el más grande del interior. Mi cariño por Talleres seguirá por siempre”, publicó Godoy en su cuenta de la red social Instagram.

El defensor entrerriano, de 25 años, pasará a Estudiantes de La Plata a préstamo hasta diciembre de 2021, en un pase que concretó luego de haber estirado su vínculo con Talleres hasta junio de 2022.

"Hoy me toca irme de Talleres pero no quiero hacerlo sin antes decir un gracias gigante a todos. Cuerpo técnico, utileros y la hinchada que siempre me hizo sentir querido desde el primer día que llegué”, indicó Godoy, quien se sumó al club cordobés en 2016 y jugó 70 partidos en los que anotó cuatro goles.