No da tregua el coronavirus en Argentina: 12.701 casos y 345 nuevas muertes en el día

No se aplaca la línea de contagios en la Argentina. Hoy fueron confirmados 12.701 nuevos casos de COVID-19, otra cifra elevada que no hace otra cosa que confirmar un problema que no tiene freno. Con estos registros, suman 601.713 positivos en el país, consolidándose entre los 10 países con mayor cantidad de contagios.

La provincia de Buenos Aires, que sigue siendo el sector del país con mayor cantidad, 6.319, al menos ve con buenos ojos este registro ya que de una vez por todas dejó de superar la barrera de los 7 mil diarios. En total lleva acumulados 355.050 casos.

En tanto, Santa Fe se consolida en el segundo lugar, ya que otra vez volvió a tener más casos de la Ciudad de Buenos Aires: 1.362 (23.034 en total) contra 1.156 (114.825).

El resto: Catamarca 23 (177); Chaco 108 (7.109); Chubut 95 (2.044); Córdoba 757 (17.141); Corrientes 73 (868); Entre Ríos 150 (5.774); Formosa -3 (93); Jujuy 309 (13.344); La Pampa 15 (520); La Rioja 121 (3.252); Mendoza 566 (17.0099; Misiones 2 (65); Neuquén 218 (5.566); Río Negro 291 (9.752); Salta 419 (8.041); San Juan 20 (448); San Luis 62 (570); Santa Cruz 86 (3.362); Santiago del Estero 68 (2.109); Tierra del Fuego 49 (2.950); y Tucumán 435 (8.610).

Desde el último reporte emitido, se notificaron 354 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 12.460.

En tanto también creció la cantidad de personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en los centros de salud del país: 3.108 pacientes. Esa cifra marca un 60,1% a nivel nacional y 67,3% en el AMBA,

A la fecha, el total de altas es de 456.347 personas.

Ayer fueron realizados 25.422 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.653.616 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 36.441,9 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta ayer es de 893.439 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).