Habló el abogado de City Bell: “Es todo falso”

Luego de las denuncias de amenazas realizadas por vecinos de un sector de City Bell contra Adolfo Dick (67), un abogado que vive en 25 y 450, el acusado accedió a hablar con EL DIA y dar su versión de los hechos. “Son todas fabricaciones para calumniarme, tengo como 400 fotos en el teléfono para demostrar que el amenazado fui yo”, le contó el letrado a este diario.

“Me han entrado a casa cortando la reja, me robaron la bomba de agua, me lastimaron los perros. Además me extorsionan para que venda la casa”, se quejó. Según afirmó, “hay dos cabecillas que manejan al resto del barrio, quieren plata, por eso hacen esto”.

Y ahondó: “Tocaban tambores a la noche para que uno no pueda dormir, escándalos callejeros. Me extorsionan porque se quieren quedar con lo mío”. Dick aseguró que tampoco lo dejan trabajar, al sostener que “si pongo negocio no quieren, había puesto una casa de comidas pero parece que les molesta y uno tiene que vivir de algo”.

“Yo ya presenté un escrito en las fiscalías y mañana (por hoy) voy a dejar otro. Tengo testigos de lo que digo”, culminó. La causa que le iniciaron está en la UFI Nº 3, a cargo del fiscal Marcelo Martini.