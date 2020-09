La Anmat prohibió la comercialización de una harina de trigo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió desde hoy, a partir de la publicación en el Boletín Oficial, la comercialización de una harina del tipo triple 000 con fabricación en un molino de la localidad bonaerense de Pergamino.

Se trata de la harina marca Bitki la cual, según la disposición 6945/2020 no cuenta con la habilitación correspondiente. El documento dispone que "la empresa no posee documentación tanto de habilitaciones del municipio como de registros de marcas comerciales, ni tampoco de la matricula habilitante en el Registro Único de Cadena Agroalimentaria, RUCA; también expresa que en el molino se encuentran instalaciones en condiciones que no garantizan la seguridad e higiene para elaborar alimento con destino a consumo humano".

También "informa que un perito clasificador de granos determina que el trigo pan examinado se encuentra fuera de estándar por lo que se considera de rechazo ya que no es apto para ser destinado a la molienda y consumo humano".

En este marco, se establece que "el molino deberá abstenerse de comercializar el producto elaborado y quedar como depositario fiel de todas las mercaderías bajo interdicción hasta tanto regularice su situación".