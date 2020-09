“Estamos al límite de lo que podemos dar”, aseguró intensivista platense que firmó la carta de la Facultad

La Facultad de Ciencias Médicas emitió una carta que lleva la firma de los doctores Arnaldo Dubin y Judith Bernstein y en la cual analizó con preocupación el contexto actual de la pandemia de Covid 19, pidiendo a la población tener más conciencia para evitar el colapso del sistema.

El propio Dr. Dubin, médico intensivista, profesor adjunto de la cátedra de farmacología aplicada y profesor titular de la cátedra de terapia intensiva de Medicina de la UNLP, mantuvo un diálogo con “Un Golpe de Suerte” de la Redonda y manifestó su preocupación por el momento que atraviesa el sistema de salud.

“Soy médico intensivista y estamos desde terapia viviendo una situación esquizofrénica, porque lidiamos con una cruda realidad enfrentando la muerte, sintiendo que estamos perdiendo la batalla, con unidades cada vez más llenas de pacientes, estamos mal porque éramos pocos antes de la pandemia y ahora con una carga de trabajo como nunca tuvimos en la historia, y estamos exhaustos, contagiando y enfermando. Estamos proclives a cometer errores y al límite de lo que podemos dar”, dijo el facultativo sin vueltas.

Asimismo aseguró que “no damos más y cuando salimos de terapia nos encontramos con conductas disipadas, concepciones edulcoradas de la realidad, nuevas flexibilizaciones, que son una invitación al desmadre para el comportamiento social. Tememos que esta ecuación puede provocar un desastre sanitario en un tiempo breve, ojalá no ocurra pero el riesgo existe”

En tanto, remarcó que no es solamente una cuestión de la sociedad, sino que la comunicación debe bajar de las autoridades: “No podemos esperar que la población solamente recapacite. La gente tiene estas conductas porque el problema no está planteado, si le dicen que el peligro está pasando, y que la ocupación de camas no es preocupando, o que se pueden flexibilizar actividades o que te puedes reunir entre hasta diez personas al aire libre, la gente no va a tener preocupación. Es necesario ser consciente de la gravedad que tiene esto, incluso gente joven puede contagiarse y morir, o infectar a sus padres”

Por último, si bien reconoció que el aislamiento prolongado puede significar un trastorno psicológico, es peor cargar con la muerte de un familiar: “Entiendo que existen secuelas psicológicas por la cuarentena, pero sería mucho más grave acarrear por el resto de nuestras vidas, la culpa por la muerte de un familiar. La salida es que cambie el comportamiento de la sociedad, es lo único que puede evitar la tragedia y tiene que haber un enfoque distinto de los gobiernos”