VIDEO.- Brutal entradera en Villa Elisa a un mecánico dental: hasta le llevaron los ahorros de su hija

"No se si me estaban esperando o si fue al boleo, si pasaron por ahí y vieron que estaba abriendo el portón y ahí doblaron y se me vinieron encima". Fernando Ramajo (49) tiene esa duda después de haber pasado por lo que define como uno de los peores momentos de su vida: sufrir una entradera en la que recibió tantos golpes que casi deben internarlo.

Ocurrió en las últimas horas en una zona de Villa Elisa, en 424 entre 21 y 21 un sector también conocido como Villa Rica.

Ramajo, que es mecánico dental, contó a EL DIA.COM detalles del brutal asalto que también padeció su familia puesto que los delincuentes finalmente consiguieron entrar a la casa de la víctima. Y en ese marco exigieron con salvajismo dinero y otros valores a punto tal que dudaron en tomar los ahorros de la hija adolescente del dueño de casa a la que también maltrataron tirándole de los cabellos.

Según el relato de la víctima caía la tarde cuando llegó a su casa a bordo de su vehículo, una camioneta Ford Eco Sport y en el momento en que había abierto el portón de entrada al garage vio doblar a gran velocidad otra camioneta que clavó los frenos y de la que se bajaron cinco individuos.

"Era una camioneta nueva, se ve que la había robado, de una marca japonesa o coreana. Eran cinco delincuentes que se bajaron con barbijos y gorros pero que se veía que andaban entre los 18 y 30 años, que eran jóvenes. Me empezaron a pegar para que los deje entrar a la casa y como me negué me tiraron al piso a golpes de culata y patadas", relató Ramajo que contó lo sucedido comunicándose al whatsapp de ELDIA.COM, el 2214 77-9896.

A pesar de su resistencia los delincuentes consiguieron acceder a la vivienda luego de patear con fuerza la puerta de entrada. "Estaban mi mujer y mis dos hijos de 9 y 17 años y los ataron, los maltrataron y les pedían dinero, insistían en que tenía que haber en la casa más dinero del que encontraron que no era mucho".

En medio de semejante caos la hija de Ramajo, de 17 años trató de calmar a los delincuentes ofreciéndoles sus ahorros.

Lejos de despreciar el botín los malvivientes la condujeron a la menor zamarreándola por los cabellos hasta su cuarto y le quitaron sus ahorros, una suma exigua. También se llevaron una notebook y otros artículos de electrónica.

"Para irse se dividieron entre la camioneta en la que habían llegado y la mía. Pero cuando llegaron a la esquina se accionó el sensor de seguridad y se les paró el motor. Entonces se volvieron a subir todos a la otra camioneta y se fueron", relató.

Fuentes policiales dejaron trascender que minutos después la misma banda habría atacado en por lo menos otras dos viviendas de la zona norte platense casi con la misma y brutal modalidad.

Ramajo contó que cuando los delincuentes se fueron cayó en la cuenta de la cantidad y gravedad de los golpes que le habían dado y tras hacer la denuncia a la policía fue asistido en un centro de salud donde casi queda internado.

"Me dieron varios puntos de sutura en la cabeza y tengo golpes por todo el cuerpo. Me tuvieron un tiempo en observación y me mandaron a mi casa donde tengo que estar atento a cómo evolucionan las heridas y los golpes", describió el vecino.

La policía por ahora no tiene pistas de los ladrones y revisan cámaras de seguridad como una de las zona que permitió captar el momento del asalto.