En la Casa Rosada le apuntan a la oposición por los banderazos

El día después de otra masiva protesta en distintos puntos del país contra políticas del Gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, cuestionó la “irresponsabilidad política” de sectores de la oposición que “abonan a un clima que no le hace bien a la sociedad argentina” y, si bien descartó que exista un ánimo golpista, consideró que algunas personas incurren en intervenciones imprudentes, pero sin dar nombres. “Algunos exdirigentes políticos que reclaman un protagonismo que no tienen y abonan a un clima que no le hace bien a la sociedad argentina”, apuntó.

La ministra hizo referencia de esta manera a las marchas realizadas en el Obelisco porteño y en otras ciudades como Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata y San Carlos de Bariloche, entre otras.

Desde la otra vereda

Mientras, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que “no hay sectores radicalizados” ni “talibanes” en Juntos por el Cambio (JxC) y justificó las marchas del sábado en contra de varias de las políticas del Ejecutivo: “La sensación que existe hoy es que vivimos hoy y no sabemos qué va a hacer el Gobierno mañana y esto genera mucha angustia y nosotros como dirigentes siempre tratamos de reducir esa angustia y genera una idea de futuro y JXC tiene una idea de futuro”.

Remarcó que JxC aprendió “a ser una fuerza que escucha, que toma el pulso de la sociedad” y dijo no coincidir con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en cuanto a que existen en el espacio “sectores radicalizados comparables a Cristina Fernández de Kirchner”.

Consideró que “la teoría amigo-enemigo, nada tiene que ver con JXC: se ve y se sabe lo que piensa y no tenemos talibanes; no coincido con la descripción de la teoría de los dos demonios”.

pide sanciones a policías bonaerenses

También, y por otra parte, Frederic se pronunció sobre la protesta de un grupo de policías bonaerenses frente a la residencia presidencial de Olivos, consideró que se trató de un hecho “completamente repudiable” y opinó que “tiene que haber sanciones” para el personal que participó de esa acción.

“Es un lugar que no tiene ninguna relación con la protesta, pero sí creo que lo que va a hacer el gobernador de la Provincia (Axel Kicillof) es analizar caso por caso y aplicar las sanciones que correspondan”, declaró Frederic.

Consultada sobre si podría haberse evitado la protesta Frederic, que tuvo varios cortocircuitos con su par bonaerense, afirmó: “No sé qué información tenía el Ministerio de Seguridad de la Provincia” y “como las provincias son autónomas corresponde que el ministro (Sergio Berni) y el gobernador (Kicillof) analicen si podría o no haberse evitado”.

“En principio había reclamos salariales, por condiciones salariales, por los ascensos y por la prestación en salud; había múltiples petitorios, creo que esa dimensión lo hace un reclamo legítimo”, reflexionó la ministra.