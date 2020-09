Garro: "No tenemos certezas de cómo la Provincia va a repartir los fondos"

El intendente de La Plata, Julio Garro, habló hoy de "la falta de certidumbre" en los municipios bonaerenses en torno al manejo de fondos de la Provincia. "Todavía no tenemos certezas de cómo se van a repartir. Lo que pedimos los intendentes es saber con qué vamos a contar de acá en adelante más en el contexto que estamos atravesando", afirmó

En declaraciones radiales Garro dijo que "no se trata solo de los fondos que hace pocas semanas castigaron a la Ciudad de Buenos Aires, son otros y muchos fondos que no tenemos certeza cómo se van a repartir. Gobernar con los ojos cerrados o sin certidumbre es muy complejo".

Al ser consultado por la confrontación entre el gobierno de Kicillof y la intendencia de Tandil por una partida de 300 millones de pesos, luego de que ese municipio manifestará sus intenciones de pasar a una "cuartentena propia", el jefe comunal sostuvo que este escenario causa "mucha preocupación".

"Las peleas no son entre un gobernador y un intendente, las peleas son con la gente. Todo se puede solucionar en una mesa dialogando, trabajando, consensuando, buscando los equilibrios. Esto los últimos días no lo estamos viendo", deslizó Garro.

El mandatario local también respondió sobre otros puntos candentes en la relación entre su gestión y la del gobierno provincial, como es la puja por la República de los Niños, luego de que el legislador del Frente de Todos presentará un proyecto para traspasar el predio de Gonnet a la órbita bonaerense.

"El viernes que viene se junta la comisión en el Senado que le van a dar el tratamieto. El proyecto del senador Traverso logró unir a la oposición y al oficialismo en la Ciudad. Imagínense en el medio de una pandemia, con contagios, con fondos que no alcanzan... Es el momento de poner en discusión a la República de los Niños?", cuestionó el intendente.

"En los fundamentos habla de una República de los niños para todos. Algo parecido nos pasa con el Teatro del Lago, un monumento histórico", agregó.

Y aseguró que "el 7 de septiembre el ministro de la producción me manda una nota diciendo que pare las obras de refacción porque las iba a llevar adelante la provincia de Buenos Aires. Le contesté que el Teatro del Lago es de la Ciudad de La Plata, que nos corresponde, que hace veinte años que está abandonado".

"Quizás si la ciudad de La Plata estuviese gobernada por un intendente que sea oficialista provincial no necesitarían quitársela. Conmigo no tienen problema, se lo he dicho al gobernador, a la ministra de Gobierno, si ellos necesitan un predio, hacer una actividad con los chicos, usar el Teatro del Lago, estamos a disposición", afirmó Garro.

A su vez, aseguró que tras el conflicto salarial en la policía "hubo un quiebre entre el oficialismo y la oposición"

Para el intendente "lo más preocupante es que sienta un precedente muy importante a futuro, cualquier problema que haya de carácter sindical con la policía de la provincia de Buenos Aires ya hay un antecedente".



"Lejos de compartir quizás alguna manera de manifestar frente a Olivos o a la casa de gobierno del Gobernador entendemos que la policía necesita una mejora en capacitación, en sueldos... Me cuesta entender que la provincia de Buenos Aires no haya sabido nada de esto o no le hayan informado", señaló.