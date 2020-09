Impactante: hombre se transforma en alien al quitarse la nariz y las orejas, partirse la lengua y tatuarse los globos oculares

Anthony Loffredo, un ciudadano francés de 32 años, quería transformarse en un "alienígena negro" e intervino de una manera impactante su rostro: se lo cubrió de tatuajes y piercings, se partió la lengua y hasta se extirpó la nariz y las orejas.

Según publicaron varios medios internacionales, visitó al modificador Oscar Márquez, radicado en Barcelona, ​​en busca de ayuda para sacarse la nariz, ya que la operación es ilegal en su país natal.

El cirujano extremo llevó a cabo el procedimiento conocido como "rinotomía", que ha dejado a Anthony con un enorme agujero en la cara.

"Gracias a ti @oscarmarquezbodymod, habrás marcado mi vida ... ahora puedo caminar con la cabeza en alto gracias a ti, estoy orgulloso de lo que hicimos juntos", escribió Anthony en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera operación asombrosa que realiza el autoproclamado alienígena. También le extirparon quirúrgicamente ambas orejas para parecer más extraterrestre y se arriesgó a partirse la lengua, lo que implica cortar el órgano muscular en dos con un bisturí.

Además de esto, se atrevió a tatuarse los globos oculares a pesar de que las tintas pueden dejarte ciego. También se puso implantes dérmicos en la cara, lo que le da a su piel una textura más irregular.

En 2017, en diálogo con el diario francés Midi Libre, dijo: "Desde muy joven, me han apasionado las mutaciones y transformaciones del cuerpo humano. Tuve un clic cuando era guardia de seguridad. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida como quería. Dejé todo a los 24 y me fui a Australia"

Y añadió: "Se ha vuelto normal, incluso inconsciente, pensar constantemente en mis planes para los próximos meses. Me encanta ponerme en la piel de un personaje aterrador".