¿Por qué capital federal habría superado el pico de contagios el 15 de septiembre?

La capital federal habría pasado el pico de contagios de coronavirus y estaría atravesando por una instancia de descenso de la curva, de acuerdo con datos de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) que indican que el 15 de septiembre el distrito porteño registraba un caso cada 47,96 segundos y de ahí en adelante comenzó a ampliarse los intevalos de contagios, que actualmente es de 48 segundos.

En torno a este índice conocido como MTBI (Meanwhile Time Between Infections), la ciudad se posiciona como el único distrito del país en haber superado el pico de contagios. A diferencia, el Conurbano Bonaerense se encuentra en índices estables y no ha dado aún ese paso en la pelea contra el Covid-19. Sin embargo el panorama en el AMBA pareciera ser alentador, donde los intervalos permanecen en 10,22 segundos. No obstante, el interior provincial, comenzó a experimentar un crecimiento que no había registrado antes, aunque lejos de los índices del Area Metropolitana.

En tanto, el promedio a nivel país indica que hoy hay un contagio cada 6,30 segundos. Con lo cual el intervalo sigue en descenso con respecto a las últimas semanas.

A la Provincia la escoltan Santa Fe, con un intervalo de 56,45 segundos; Tucumán, con un contagio cada 1,31 minutos; y Córdoba, donde se detecta un caso cada 3 segundos. Y el quinto lugar lo ocupa Salta, con un caso cada 2 minutos y 52 segundos.

Debe aclararse que si bien en estos distritos los contagios se producen a una mayor distancia en el tiempo, en el AMBA, la zona más comprometida durante la pandemia, la tendencia pareciera ser a la bajo, algo que, como lo indican los datos de la UNTREF, ya viene ocurriendo en capital federal.