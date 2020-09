Melconian: "Para que cierre el Presupuesto el Ministro necesita otra inflación"

El ex director del Banco Central, el economista Carlos Melconian, analizó la presentación realizada por el ministro de Economía respecto al Presupuesto 2021. Y no dudó en afirmar que no lo cree nadie. También hizo hincapié en la desafortunada frase "voy a sarasear".

"Argentina está con un problema gravísimo: la gente necesita creer en alguien", sostuvo en el programa Animales Sueltos y leyó el primer párrafo. "Les encanta usar la palabra inclusiva pero nunca lo hacen".

El economista aseguró que los números ya no se los cree nadie. Y fue más allá: "La economía está desarticulada y desordenada. Para que cierre el Presupuesto el Ministro necesita otra inflación. No 28%, que no le cree nadie".

De todos modos aseguró que no vislumbra una hiperinflación, pero sí una inflación más alta y un dólar más alto.