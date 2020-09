"Bueno, pero no te enojes": La Chilindrina habló de lo poco que ganaba con "El Chavo del 8"

Luego de que la serie de El Chavo del 8 dejara de emitirse por televisión a raíz de la finalización del contrato con Televisa, sus personajes salieron a realizar algunas declaraciones picantes con respecto a las condiciones de trabajo y salariales en torno al gran éxito de la televisión mundial.

Ahora fue el turno de María Antonieta de las Nives, más conocida por su personaje de La Chilindrina, por "lo mal pago" de su trabajo a pesar de la fama y del exito que tuvo el ciclo tanto en México como en todo el mundo. "Trabajar para niños es lo menos bien pagado, por no decir más mal pagado", dijo con respecto a los cachets que se manejana allá por el 69 cuando comenzó a emitirse la obra.

“Televisa lo hacía, Televisa lo explotaba, entonces Televisa recibía dinero por cada pasada y a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa. O sea que, si yo gané 1,000 pesos o 1,500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba en Centro y Sudamérica”, señaló.

"Al cambio, aquellos 150 pesos serían alrededor de 7 dólares, que era lo que ella recibía por la emisión internacional", aseguró.

Además, habló de los motivos por el que abandonó el ciclo. “Dejé el programa porque Chespirito ya no quería hacer ‘El Chavo’ y yo no quería cambiar el personaje de ‘La Chilindrina’ por el de Marujita. Digo, Marujita a lo mejor la gente no se daba cuenta o se le hacía el personaje, pero era una prostituta disfrazada”.

Mientras tanto, ya a su edad, dice que se mantiene aislada en su casa, donde dedica la mayor parte del tiempo a decorar cuadros con piezas de chaquira.

"Por el momento los hago por diversión y como terapia; al terminarlos los cuelgo en mi casa o los guardo, y aunque el dinero que tenía ahorrado se me está acabando, no he llegado al extremo de pensar en venderlos", expresó la célebre María Antonieta de las Nieves.