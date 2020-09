El llanto y la angustia del nieto de Carlos Menem: “Quiero volver al colegio”

Un video que muestra al nieto del ex presidente de la Nación Carlos Saúl Menem angustiado y con los ojos llenos de lágrimas reclamando por la vuelta a la aulas se convirtió en las últimas horas en uno de los materiales más replicados en la Argentina.

En el clip, que fue publicado por Zulemita Menem en su cuenta de Twitter, se puede escuchar a su hijo, rogando que lo dejen volver a la escuela. En tanto, Zulemita explicó que su hijo se venía manifestando su angustia desde hace días por la imposibilidad de asistir a clases presenciales en el colegio y expresó que “los chicos necesitan clases presenciales. Tienen que sociabilizar. Este tiempo que perdieron no lo recuperan más y la parte emocional es durísima de sobrellevar”.

“Quiero volver al cole al menos dos veces por semana. Extraño a mis amigos y mi maestra. Quiero volver”, dice el chico con la voz entrecortada en un video corto, que dura menos de un minuto y que generó muchas respuestas de los usuarios que siguen a la hija del ex mandatario.

En tanto, Zulemita respondió a un usuario que la cuestionó por exponer a su hijo. “Exponer a nuestros hijos es no hacer nada y dejarlos que sigan sufriendo esta barbaridad, cuando hay miles de formas para que vuelvan al colegio, al menos 1 o 2 veces por semana”, sostuvo.

“Nuestra mentalidad siempre es mostrar felicidad en las redes y muchas veces el dolor es la realidad y también hay que mostrarlo, quizás alguien pueda cambiarlo”, reflexionó Zulemita.

En diálogo con Infobae, la hija del ex presidente dijo que las autoridades de Educación “no están viendo los conflictos emocionales que tienen los nenes, y la angustia que están pasando”. “Este no es un mensaje político, es el mensaje de una mamá que ve como su hijo está afectado por no poder ir al colegio”, señaló.

“Mi hijo está en segundo grado. En el momento en el que están empezando a escribir, a aprender matemática. Son cosas que no se recuperan más. Tendrían que evaluarlo las autoridades. No es solo mi hijo, sino miles de chicos que están en una situación igual”, precisó.

La hija del ex mandatario le pidió al Gobierno que evalúen protocolos para que los chicos puedan volver a clases dos veces por semanas. “Que se dividan en grupos, que vayan diferentes días. Hay muchos papás que volvieron a trabajar y se les hace difícil la situación”, indicó.