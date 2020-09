Tras un mes de noviazgo, Rocío Oliva anunció su separación: “Diego no tiene nada que ver”

Hace casi un mes había salido a confirmar que estaba iniciando una relación con un hombre al que había calificado como su confidente. Se trataba de la primera relación amorosa que encaraba después de pasar varios años junto al DT del Lobo, Diego Armando Maradona.

Ahora, Rocío Oliva se encuentra nuevamente soltera. Ella misma se encargó de confirmarlo en vivo en el ciclo televisivo “Polémica en el bar”. El anuncio sorprendió a sus propios compañeros que no se esperaban una noticia de ese calibre. “Tiré una bomba, Mariano”, le advirtió a Iúdica, conductor del ciclo.

“Estoy bien. Encontré un hombre que es compañero, que me da para adelante en todos mis proyectos, en lo laboral y en lo personal. Es mi confidente: todo lo que me pasa se lo consulto. Y por suerte, los consejos que me va dando después resulta que son como él me decía. Así que eso hace que cada vez le pueda consultar más” había contado a mediados de agosto.

Al respecto a futbolista había señalado que su noviazgo avanzaba aunque detalló que no tenía interés en casarse. Esos fueron los únicos datos que ventiló sobre su pareja. “Lo que más le digo a este hombre es que me gustan sus besos”, cerró la rubia envolviendo a su novio con un manto de misterio.

Pero a un mes de esta confirmación, en las últimas horas, en un divertido sketch de Jorge, el personaje que interpreta Campi deslizó detalles de su situación amorosa: “Qué lindo verte. ¿Y ahora en qué andas?", consultó buscando saber cómo es su relación con Diego Maradona. “Hace tiempo...”, indicó Rocío haciendo referencia a que no están juntos desde hace mucho. “Somos grandes amigos”, agregó al respecto.

“¿Estás de novia?”, siguió preguntando Jorge tratando de generar complicidad y de que la joven brindara más datos sobre su intimidad. Sin embargo, no esperaba el desenlace. “No”, fue la tajante respuesta de Oliva, que generó la sorpresa de sus compañeros. “Tiré una bomba, Mariano”, advirtió a Iúdica, conductor del ciclo de América.

“¿Te separaste?", quisieron reconfirmar. Y Rocío, sin dar mayores precisiones, se limitó a asentir y gesticular con su cabeza y, antes de que surja cualquier suposición, aclaró: “Diego no tiene nada que ver”.