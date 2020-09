López Murphy: “es un momento de gran pesimismo y desconfianza”

Ricardo López Murphy aseguró hoy que “es un momento de gran pesimismo y gran desconfianza”, en torno a la situación política y económica que atraviesa el país. “Se necesita un programa económico y bajar el nivel de antagonismo en la vida política”, reforzó.

En declaraciones a CNN Radio, el ex candidato a presidente consideró que la economía “está muy frágil y tiene una situación muy vulnerable en las reservas internacionales. Y no hay forma de funcionar si no podemos confiar en la moneda local”.

Sobre su actualidad política, López Murphy dijo que “unidad, cuando se renueven las posiciones ejecutivas, competencia en las elecciones legistativas”.

En ese sentido, en cuanto al partido que encabeza, Recrear, expuso que “estamos armando un vehículo institucional en todo el país que ofrece una alternativa al oficialismo actual, pero también a la administración anterior que concluyó en diciembre”.

“En la elección parlamentaria del 21, tenemos que mostrar nuestras diferencias con Juntos por el Cambio, pero he planteado dos condiciones: por un lado, en la elección de Senadores vamos a procurar la unidad de toda la oposición para que los Kirchneristas no puedan alcanzar los dos tercios en el Senado y por el otro, en el 23, hay que armar una gran coalición republicana para terminar con el gobierno de los K y de la Cámpora”, concluyó.