Trotta descartó el regreso de las clases: "No están dadas las condiciones"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reiteró hoy que "todavía no están dadas las condiciones epidemiológicas" para el regreso de las clases presenciales en la región metropolitana, que incluye la ciudad de Buenos Aires, y advirtió que habilitarlas en este momento sería "poner en riesgo a toda la población".



"¿Por qué no se da un paso todavía?, porque no están dadas las condiciones epidemiológicas, sería poner en riesgo a toda la población", dijo Trotta durante una entrevista con radio Mitre.



En ese sentido, el titular de la cartera educativa nacional agregó: "Nada me gustaría más que decir volvemos mañana, pero sería exponer a un riesgo a la comunidad educativa".



Trotta señaló que sólo el 0,2% de todos los alumnos del país volvieron a clases presenciales, pero que de todos modos, el 90% de los estudiantes pudo sostener la educación a distancia.



"En el 90% de los hogares se ha logrado mantener una continuidad pedagógica y hay un 10% de los estudiantes que tienen un contacto más bajo con la escuela, 2 o 3 (veces) mensuales y es donde se está poniendo el foco para fortalecer el vínculo pedagógico", señaló.



Sobre el pedido del Gobierno porteño para habilitar el regreso a clases de 6.500 alumnos, Trotta afirmó que "tenemos que transitar las próximas semanas para que mejoren los indicadores y podamos empezar a tener un regreso escalonado" y en ese marco destacó la importancia de contar con un "indicador objetivo para permitir un regreso seguro".



Trotta confirmó además que el próximo martes se reunirá con el consejo asesor para definir la situación en la región metropolitana y elaborar junto con la ciudad de Buenos Aires un índice epidemiológico para determinar en qué momento se podrán autorizar clases presenciales en el distrito.



"Hay miradas contrapuestas, hay especialistas que dicen que lo peor ya ha pasado, hay especialistas que dicen que tenemos un nivel de circulación muy alto que hay que lograr bajarlo bastante más", sostuvo.



Sin embargo, aclaró que la región metropolitana "sigue siendo una de las más comprometidas".



De acuerdo a lo que informó el ministro, las únicas provincias que hoy tienen clases presenciales son La Pampa y Formosa, en tanto que Catamarca, San Juan y Santiago del Estero "tuvieron que retroceder" porque hubo "un cambio en la situación epidemiológica". San Luis y varios departamentos de Chaco están evaluando la posibilidad de habilitar el regreso a las aulas.



"Son datos que confirman la enorme complejidad del regreso a las actividades presenciales", aseguró Trotta.



En la entrevista, el ministro ratificó que los alumnos de quinto y sexto año de secundaria podrán continuar con sus estudios en los meses de marzo y abril para que realicen un "módulo específico" que les permita "garantizar el cierre del secundario y los aprendizajes".



También reconoció que el "impacto educativo es profundo" y que "esta no es la escuela que queremos, es lo que nos impone la pandemia".