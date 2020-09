“Un gobernador me ofreció un millón y medio de dólares para ser vicepresidenta”, confesó Patricia Sosa

Patricia Sosa sorprendió a todos ayer en el programa "PH: Podemos Hablar", que se emite todos los sábados por Telefé, al confesar que un gobernador le ofreció un millón y medio de dólares para que sea candidata a vicepresidenta de la Nación. Se trata, según precisó en el programa, de uno de los hermanos Rodríguez Saá de la provincia de San Luis.

“Una vez me llega una propuesta, no voy a dar nombres, de un gobernador. Una propuesta para formar la fórmula presidencial con él”, contó tras la consulta del conductor de Andy Kusnetzoff a sus invitados de si habían perdido una suma importante de dinero.

Si bien en un principio pensó que "era una chiste", aseguró que a medida de que ella iba rechazando la propuesta fue aumentando el dinero que le ofrecía. “Llegó hasta un millón quinientos mil dólares”, reveló

“Yo estaba por Santa Fe haciendo gira. Me acuerdo que estábamos en el micro y me hinchaban con esto. Hasta que me llama el secretario del gobernador y me dice: ‘Dice el gobernador dónde está, que sabe que está por Santa Fe y que va a ir con su helicóptero a encontrarse con usted’. Y yo le dije: ‘Es que acá se corta, hola, hola….’ Corté y apagué (el teléfono)”, recordó, además de confesar que su marido Oscar Medavilla llegó a decirle que lo piense.

Claudia Fontán, otra de las invitadas, fue una de las que ayudó a Kusnetzoff a develar de qué político estaba hablando. “¿Noroeste argentino, Cuyo?”, consultó la actriz, a lo que la cantante confesó que la provincia en cuestión comenzaba con "San".

"¿Son dos hermanos?", preguntó Andy, dándole pie a la afirmación de Patricia Sosa. Lo que no quedó claro es si ella se refería a Alberto Rodríguez Saá, actual gobernador de San Luis, o a su hermano Adolfo, quién ocupara ese cargo en el pasado. Para la fecha en que habría ocurrido el ofrecimiento (antes de la elecciones presidenciales del 2015) el que estaba en funciones en dicha provincia era Claudio Poggi.

Igualmente, teniendo en cuenta que en dichas elecciones quien terminó postulándose fue Adolfo por la lista Compromiso Federal, todo indica que fue él quien le hizo el ofrecimiento. En dichos comicios su compañera de fórmula terminó siendo Liliana Negre de Alonso.