Informe tripero: se termina el TMS y se define si llega o no un delantero extranjero

Se termina el tiempo para incorporar jugadores del exterior en el mercado de pases y Gimnasia trabaja para intentar definir la llegada de un delantero extremo, del cual no trascendió el nombre. La CD directiva debe definir por sí o por no, porque ya no hay más margen de maniobra para contratar a un futbolista internacional.

Por otro lado está confirmado que el encuentro del miércoles contra San Lorenzo será a las 10:30, seguramente con televisación, desde el Nuevo Gasómetro. En este sentido, el cuerpo técnico avanzará en la conformación del primer once.

A priori, el equipo podría ser con Broun, Morales, Goltz, Coronel, Licht, Ayala y paradela, Ramirez, Miranda, García; Contín. Aunque no habría que descartar el posible debut de Marcelo Weigandt.