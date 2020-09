Brindan opción sobre el pago de la cuota anual previsional de los abogados

En una situación inédita y teniendo en cuenta el mal año que tuvieron muchos abogados, con cinco meses de justicia prácticamente paralizada, la Caja de la Abogacía de la provincia le otorga a los profesionales la chance de pagar o no la cuota Anual 2020, siempre y cuando los ingresos del profesional no supere el tope estipulado por la entidad. A su vez, se informó que los beneficios por matrimonio, maternidad y adopción se pueden tramitar on line, desde la web de la entidad www.cajaabogados.org.ar.