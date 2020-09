La Plata, la ciudad con menos contagios cada 100 mil habitantes

Si bien nada es positivo en el contexto de la tragedia mundial que trajo el coronavirus, nuestra ciudad continúa con números que, al menos, permiten aflojar la tensión. Y es que si se compara a La Plata con distritos del AMBA, por ejemplo, se vería que nuestra ciudad ostenta la menor tasa de contagios cada 100 mil habitantes.

La Plata, en ese listado, tiene 1916 casos cada 100 mil habitantes, seguido por distritos como Pilar, con 1938, y Berisso, con 1979, mientras que en el otro extremo, se encuentran localidades como Avellaneda, con 3971 casos, Quilmes, con 3660 o San Martín, con 3471.

El propio intendente de la Ciudad, Julio Garro, destacó los datos oficiales que ubican a La Plata como la de menor tasa de contagio cada 100.000 habitantes, al señalar que “siento que deberíamos felicitarnos como sociedad porque hemos hecho un gran trabajo, aunque lógicamente no haya nada para festejar. Estamos en medio de una pandemia, hemos perdido platenses, sigue habiendo infectados y no hay que subestimar esto, ya que estamos como en medio del río y hay que seguir hasta la otra costa. Pero sí es cierto que como ciudad, que es una ciudad grande, estar en esa tabla último no nos alegra pero sí es cierto que cuando uno la mira tiene la obligación de reconocer a la sociedad”

“Sabemos lo que nos ha costado -agregó el intendente-, lo que tuvimos que aprender, y a las cosas a las que nos tuvimos que acostumbrar. Pero ese aprendizaje va a tener que servir para convivir con el virus, para poder caminar cerca de él con todos los cuidados que hagan falta, con mucha responsabilidad individual como lo venimos haciendo hasta ahora, porque eso nos va a ir permitiendo con el tiempo ir animándonos en otras cosas”.

También el secretario de Salud de la comuna, Enrique Rifourcat, se refirió a la situación que atraviesa la Ciudad con respecto al coronavirus, y en ese sentido explicó que “cuando hablamos de la tasa de reproducción de casos, estamos hablando del tiempo que se tarda en duplicar la cantidad de casos confirmados. Y si bien ese número viene aumentando, es un indicador positivo ya que nos hace pensar que estamos en una suerte de meseta. De todos modos, con este virus nunca debemos confiarnos, ya que sabremos cuando habremos llegado al pico de esa meseta recién bastante tiempo después de que suceda”.

“De todos modos -añadió Rifourcat- sabemos que el virus está ahí afuera y que todos podemos contagiarnos. Pero tenemos que aprender a convivir con él, y disminuir las posibilidades de contagio, lo que sabemos que se logra con distanciamiento, cuidados y tapaboca. Y vemos que los vecinos de La Plata tuvieron a lo largo de la pandemia un muy buen comportamiento, se supieron cuidar, mantener el distanciamiento. Pero hay que recordar que la salud no es solamente el coronavirus, sino que lo es también el bienestar psíquico y social, y por eso planteamos oportunamente lo de las salidas saludables. Y también en ese sentido el comportamiento de los vecinos ha sido muy bueno”.