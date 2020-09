Estudiantes se debate entre el refuerzo para la zaga y más salidas

La pandemia con cuarentena incluida ha hecho que este mercado de pases y el armado de un nuevo grupo pasado el 30 de junio, se hiciera excesivamente largo. Cada negociación suele dilatarse mucho y se ha dado que varios equipos tironean por el mismo jugador. Lejos quedó la ilusión de retener a Marcos Rojo y Mateo Retegui, o de repatriar a José Sosa en lo que fue una verdadera novela. Llegaron cuatro refuerzos, se fueron otros tantos, pero el grupo aún no está cerrado.

El último objetivo de refuerzo, luego de haber logrado contratar al lateral derecho Leonardo Godoy en una negociación para nada fácil, era ni más ni menos que Cristian Lema. Pero, el viernes por la noche se supo que el Benfica le dijo “no” a Estudiantes y se quedó con una de las dos opciones que tenía en Arabia, por lo que lo de Lema ya es historia. Igualmente, la búsqueda será contrarreloj, y Leandro Desábato quiere alguien de experiencia en la zaga, más allá de tenerles una fe ciega a los juveniles Nazareno Colombo y Mauricio Guzmán.

Caído lo de Lema, casi al mismo tiempo el “Plan B” que hubo una vez, se terminó yendo a Independiente. Se trata del ex Lanús, Ezequiel Muñoz. ¿Otros nombres? Han comenzado a aparecer varios pero ninguno ha sido oficializado desde la dirigencia, como los casos de Miguel Angel Barbieri (ex Racing y Central) y Fernando Tobio (ex Vélez y Boca), ambos actualmente jugando en México.

Con respecto a posibles salidas, luego de la sorpresiva ida de Nahuel Estévez a Italia, los nombres del central chileno Juan Fuentes y el volante Enzo Kalinski, siguen firmes. Vélez sigue muy interesado en Kalinski, pero el Pincha quiere cederlo con cargo, algo que no aceptan en Liniers. Pero, mañana en 1 y 55 en oportunidad del amistoso, podría darse un contacto cara a cara entre directivos y no es descabellado pensar que se pueda destrabar la negociación.

Lo concreto es que el mediocampista está relegado en la consideración del Chavo, aunque semanas atrás se dejó de lado la chance también de Atlético Tucumán que lo buscó y la de Vélez que aún se mantiene. De Grecia también supieron preguntar y estarían dispuestos a pagar un préstamo con cargo, por ello, es muy difícil que Kalinski se quede y el desenlace podría darse en cuestión de días.

En cuanto a Fuentes, más allá de la oferta que su representante trajo de Estados Unidos, en las últimas horas el argentino Marcelo Espina, actual gerente deportivo de Colo Colo de Chile, declaró que ante la lesión que sufrió Matías Zaldivia pensaron en el defensor estudiantil como opción. “Debido a la lesión de Zaldivia estamos analizando y uno de los nombres es Juan Fuentes, pero es algo que estamos viendo... También puede ser un jugador extranjero porque se nos abre un cupo”, declaró Espina.

Si bien los directivos de Estudiantes quieren asegurarse que venga un central para luego dejar ir a Fuentes, si la oferta de Colo Colo llega y es buena, podría darse entonces que Fuentes también arme el bolso y se vaya.