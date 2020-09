Taxistas de La Plata rechazan la llegada de otra aplicación de transporte de pasajeros

El mes pasado se conoció el desembarco de una nueva APP para el transporte de pasajeros. Se trata de DiDi, una aplicación de taxis y autos conocida a nivel mundial y que eligió a La Plata para su desembarco en el país.

“Se trata de la única aplicación en la que los taxis son grandes protagonistas de la plataforma a los que les compromete las comisiones más bajas de la Argentina, preservando sus ingresos. DiDi le ofrecerá también herramientas de seguridad y tecnología y operará con un estricto protocolo sanitario para garantizar absoluta protección de sus socios conductores y usuarios”, explicaron desde la empresa. DiDi dio inicio a su proceso de registro para los socios conductores y taxistas de La Plata, que estén interesados en hacer uso de la app para generar ingresos de forma independiente. Y explican que el acceso es muy fácil y desde una app que se baja al celular.

En las últimas horas, varias entidades que nuclean a propietarios y choferes de taxis se pronunciaron en rechazo. El texto lleva la firma de la Asociación Empleados Conductores de Taxis de La Plata, la Asociación Propietarios de Coches Taxímetros La Plata, la Unión Propietarios Autos Taxis La Plata, Radio Taxi La Plata y la Asociación Civil Taxistas Unidos La Plata.

Allí expresan que "no vamos a permitir que ninguna aplicación ni organización cómplice se aproveche de la delicada situación del sector para beneficiar el desembarco de empresas que vienen por los puestos de trabajo de los taxistas".

Agregaron que "es cierto que nuestra actividad se encuentra atravesando una de las más duras crisis de su historia, producto de la situación de pandemia que nos toca vivir en la actualidad, y es deber de las organizaciones representantes hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aportar soluciones a dicha problemática, pero no vale todo. No no le vamos a entregar nuestra actividad a ninguna aplicación que se quiera quedar con nuestras fuentes de trabajo, nos ofrezcan lo que nos ofrezcan. Todo tiene un límite".

Y finalizan: "Niguna crisis por más dura que sea justifica hipotecar el futuro del sector. Queremos dejar en claro que la aplicación DiDi no solo utiliza esta estrategia de ofrecer sus servicios a los taxistas a manera de pantalla para instalarse sino que también, al igual que Uber y todas las demás plataformas ilegales, fomentan el transporte ilegal de pasajeros en vehículos particulares".