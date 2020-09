“La salida de Lionel dañará a la Liga de España”

El ex futbolista mexicano Hugo Sánchez, séptimo goleador histórico de Real Madrid, advirtió ayer que la salida de Lionel Messi de Barcelona “dañará a la Liga de España” por lo que representa el argentino para su club y para la competencia.

“La salida de Messi dañará a la Liga de España por todo lo que es él para su club y la competición”, comentó el mexicano con el diario deportivo madrileño Marca.

“La salida de Messi va a ser un daño tremendo y aunque diga que sin Messi la Liga va a ser lo mismo, no. Me gustaría que cuando acaben los contratos de cuatro años, cuando sepan que no está Messi, Neymar o Cristiano, va a tener una gran bajada. La liga inglesa va a ser la más vista si llega Messi”, argumentó.

Sánchez es el mejor jugador de la historia en México y marcó 208 goles en Real Madrid en los siete años que vistió su camiseta y otros 82 en Atlético de Madrid, donde estuvo cuatro temporadas.

Sin embargo, el ex delantero destacó el trabajo de la dirigencia de La Liga de España: “Javier Tebas es muy reconocido en España porque está dando mucha riqueza a los equipos por la cantidad de dinero que está recibiendo por la venta de los derechos de transmisión en el mundo”.