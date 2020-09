Causa Cuadernos: confirman el procesamiento de Cristina Kirchner por la cartelización de la obra pública

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy el procesamiento por cohecho de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una de las causas que se abrió tras la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno. En este caso es la “cartelización de la obra pública”.

En la misma se estableció que funcionarios nacionales entre 2003 y 2015 montaron un sistema de “recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente” del que participaron los empresarios pagando coimas. Allí también están procesados un importante grupo de empresarios relacionados a las obras en cuestión.

Se trata de la primera decisión judicial importante contra Cristina Kirchner desde que llegó a la vicepresidencia en diciembre del año pasado. Si bien no se modifica el escenario, porque el expediente ya había sido elevado al Tribunal Oral Federal 7 por el juicio oral, aún quedaba este recurso pendiente que deja firme el procesamiento.

La decisión la tomaron los jueces Liliana Catucchi, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci, quienes están a cargo de la Sala III al declarar inadmisible el planteo de la defensa.

En esa causa también están procesados el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, el financista Ernesto Clarens y medio centenar de empresarios, entre los cuales figuran Ángelo Calcaterra (primo del ex presidente Mauricio Macri), Aldo Roggio, Carlos Wagner, Juan Chediack, Cristóbal López, Fabián de Sousa y Gerardo Ferreyra.