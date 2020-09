VIDEO.- Indignación vecinal por la presencia de una gran cantidad de jóvenes en la rambla de 72

La Plata vivió una tarde soleada y calurosa, lo que motivó a muchas personas a disfrutar del día al aire libre. Pero en la rambla de 72, entre 4 y 6, los vecinos del lugar se mostraron preocupados por una importante aglomeración de jóvenes en tiempos de coronavirus.

"No se porque hay tanta gente, y para los costados estaba peor. Pero como no hay controles la gente hace lo que quiere", aseguró un vecino indignado en diálogo con este medio, quien además grabó un video en donde no se ve distanciamiento social.

"El 147 y el 911 son una joda. Llamé para denunciar aglomeramiento de varias decenas de chicos, ruidos molestos y picadas de motos. Nadie. Ni una patrulla", agregó.

Vale remarcar que en las últimas semanas, y tal como viene señalando a este medio, se han producido aglomeraciones en diferentes espacios públicos de la Ciudad.