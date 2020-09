Soledad Villamil: “La crisis en el cine es muy fuerte, y preexiste a la pandemia”

Sin poder actuar, pero estrenando película; sin poder tocar en vivo, pero componiendo y cantando en su casa: así atraviesa una cuarentena “con muchos vaivenes emocionales” y hasta “algún momento de disfrute” que se filtra entre las hendijas de la preocupación la actriz y cantante platense Soledad Villamil, una de esas actrices que no está en todos lados, que elige sus proyectos cada año, pero que mejora todo lo que toca.

Parte de esa administración del tiempo tiene que ver con que hace una década y media, la actriz hace lugar para la cantante: entre ambas, admite, hay algunos choques. En diálogo con EL DIA, Villamil promete regresar a la ciudad donde nació cuando se restablezca algo parecido a la normalidad, para cantar sus tangos y canciones rioplatenses: “La Plata es una ciudad a la que le tengo un amor muy especial”, dice. Pero antes, llegará a nuestras pantallas: el miércoles estrena en Netflix “Corazón loco”, delirante comedia de Marcos Carnevale que protagoniza junto a Adrián Suar y Gabriela Toscano.

“Una comedia con mucho ritmo” sobre un hombre que tiene dos familias, una en Mar del Plata, otra en Buenos Aires, sin que sus esposas sospechen. Hasta que, claro, se enteran, y comienzan a tramar un terrible venganza que tendrá a varios hombrecitos estremeciéndose en sus sillones. “Además de divertir, la película va a abrir algunos puntos que van a dar para charlar en las familias: pone el ojo en algunos temas que dan para la polémica”, dice, conteniendo alguna risita, Villamil, sobre las situaciones que toca la cinta de Carnevale en esta “guerra de los sexos”.

-En la película, todos los personajes tienen sus razones, por delirantes que sean sus soluciones. ¿Te imaginás que los espectadores, a las parejas, después de la película, peleándose, para ver quién tiene razón, si el marido secretamente polígamo o las mujeres engañadas y vengativas?

-¡Espero que a pelearse no! Pero puede dar para un debate interesante, aunque no hace falta ni pelearse ni tampoco cerrarlo: son cosas que están dando vueltas y sobre las que nos sirve pensar. De todos modos, lo bueno de “Corazón Loco” es que no baja línea: uno no puede decir “este es el bueno, este es el malo”, muestra a distintos personajes en una situación que los supera completamente, una situación muy al límite para ser una comedia. Y reaccionan de una manera también muy al límite…

-Las dos mujeres de Suar toman posturas distintas a la hora de la venganza: Vera, tu personaje, es de armas llevar, y Paula es más reflexiva. ¿Cuándo leíste el guión te sentiste más cerca de tu personaje o del de Gabriela Toscano?

-No me siento parecida a ninguna de las dos, la verdad (risas): Vera es una mina de armas llevar, pero en el tono en el que la película lo plantea.... bueno, es un tono bastante elevado, Vera se enceguece de furia, pierde el control y no ve que lo que planea es algo que está mal. Es muy bueno para la película y para la comedia, pero yo no lo consideraría una alternativa.

-¿Y cómo armaste el personaje, teniendo justamente que trabajar este tono al borde de la locura?

-Trabajamos a una mujer que se muestra tan segura, con su vida bajo control, su marido, su trabajo, su hijo, todo ordenado, que cuando cae en la cuenta de que toda esa vida es un engaño, cuando se topa con la realidad de la mentira, es una tragedia: ¿cómo a mi, que soy una persona tan inteligente, me pasó un elefante por delante y no lo vi? Eso lo lleva a enceguecer, a que la única opción para ella sea vengarse.

-Te toca hacer un papel en una comedia, un terreno donde no te teníamos tan vista, aunque el año pasado trabajaste en “El Host”, y con Adrián Suar, además. Y es un terreno muy particular, depende mucho del timing, de la química. ¿Cómo trabajaron eso?

-El timing es fundamental en la comedia. Por un lado, hay algo que se da o no se da, y creo que para eso la experiencia de “El Host” sirvió un montón, porque ya veníamos trabajando con Adrián (Suar) en una comedia muy veloz, con mucho ritmo. Después, pienso que tiene que ver con que tuvimos un tiempo bastante prolongado de ensayos, con Marcos (Carnevale), Adrián y Gabi (Toscano). Laburamos a fondo lo que tenía que ir pasando para ir construyendo esta historia con ritmo, pero con verosimilitud, que era el desafío que planteaba una película que se pone tan delirante, pero que no tenía que dejar de ser creíble: no se podía perder la verosimilitud, pero a la vez había que seguir transitando ese andarivel de la comedia.

ENTRE EL CINE Y LA MÚSICA

Una de las grandes actrices argentinas, Villamil pasó varios años a mediados de década donde, a pesar del furioso éxito que cosechó a nivel internacional con “El secreto de sus ojos”, no trabajó tanto en cine. Es que había enfocado su atención, aunque sin dejar de lado la actuación, su carrera musical.

Sin embargo, el cine abrazó en sus dos últimos años su regreso: tras lanzar su cuarto disco, en 2017, “Ni antes ni después”, con temas propios, la actriz y cantante participó de “Las grietas de Jara”, “La noche de 12 años”, “Corazón loco” y también, en tevé, “El Host”. Todo en un par de años.

-¿Te alejaste del cine en esos años para dedicarte a la música, y ahora decidiste enfocarte otra vez en el cine?

-Así visto, suena como algo planeado. En realidad, uno propone y Dios dispone… Se fue dando que lo de la música creció, discos, giras, mucho disfrute. Y el proyecto musical es un proyecto personal: son espacios que si no los cuida uno, son difíciles de sostener, entonces intenté que creciera y se asiente, y a partir de cierto momento intenté volver a darle lugar a las películas, que es algo que me encanta hacer.

-Ahora, con la pandemia, a pesar de tener dos oficios, no podés ejercer, al menos en vivo, ser actriz ni cantante. ¿Cómo venís llevando este momento?

-Lo llevo como puedo. Si te digo otra cosa, te miento. Hay momentos que la paso re mal, y momentos donde me puedo poner bastante optimista. Trabajo bastante en casa, la música es una gran aliada: sigo componiendo, grabando, tocando, y es algo que por lo menos me mantiene ocupada, con optimismo y con una mirada de que cuando esto pase, seguiremos. En los otros momentos, cuesta mucho: cuesta la vida, lo económico, la falta de trabajo, cuesta ponerse positivo. Pero me pasa lo que le pasa a todo el mundo: son muchos vaivenes emocionales, y de repente hasta hay momentos que se disfrutan, apareció un tiempo que no existía, un tiempo sin apuro, que permite darle a las cosas el tiempo que merecen, permite quedarse cocinando las ideas, algo que en el ritmo más intenso de la vida uno no tiene.

-A la hora de componer en casa, en medio de todo esto, ¿las canciones se intoxican de estos vaivenes emocionales?

-Más o menos, no tanto… Bueno, un poco, puede ser. Pero por suerte es un espacio que se mantiene lúdico: es un espacio donde busco no cerrar, uno puede permitirse una búsqueda juguetona y hay de todo. Y justamente, para bajón está la sociedad.

-También mete miedo el futuro, particularmente en la industria del cine, aunque hay quienes sostienen que en realidad la crisis venía de antes...

-Comparto esa apreciación: la crisis es muy fuerte, y preexistía a la pandemia. Con la pandemia se agudizó, había perspectivas creo que generales para este año de cierta reactivación, que obviamente se frustraron todas. Y genera una situación paradójica: en un momento de amplio consumo de ficción audiovisual, la industria está parada. Y no sé hasta qué punto se repara en el hecho de que todo lo que se está consumiendo, alguien lo hizo, alguien lo escribió, lo actuó… Espero que esto se traduzca en una valoración sobre lo que significa la producción audiovisual en Argentina. Una valoración concreta, de leyes, subsidios, apoyo, todo lo que signifique mantener o rescatar a esta industria que tantas alegrías nos ha dado. Ahora se estrena en Netflix “Corazón Loco” para todo el mundo, como pasó con “Crímenes de familia”: las producciones argentinas son muy bien valoradas, creo que a veces falta que nosotros mismos nos demos cuenta de la importancia que tienen.

-¿Y creés que se puede dar esta revaloración después de la pandemia?

-Es como todo en Argentina: es espasmódico. Hay épocas donde se lo valora, y valorar significa concretamente dar presupuesto, y otras en que no. El tema es tomar decisiones políticas que apoyen y sostengan de una forma sostenible a la actividad: esto por momentos es de una manera, después es de otra, y la industria sufre estos vaivenes. Falta protección de la industria audiovisual. Yo espero que se tome esa dirección: yo, por ahora en el panorama cercano, no lo estoy viendo, pero no dejo de esperar que sea así.