Martina Delucchi, la platense que eligió Chicago para estudiar y jugar al vóley

En la ciudad de Chicago son dos horas menos con respecto a nuestro país. A esta altura del año, las temperaturas altas -sumado a los elevados porcentajes de humedad ambiente- hacen que el clima sea sofocante. Son las características de una mega-metrópoli -la tercera más grande de Estados Unidos-, que cuenta con cerca de tres millones de habitantes.

Ahí se encuentra una de las casas de estudios más importantes y de mayor prestigio del país estadounidense, como así también del mundo, que es la Universidad de Illinois donde hace menos de dos semanas hay una nueva estudiante, oriunda de nuestra ciudad, ya que se instaló Martina Delucchi, que además de cursar la carrera de kinesiología también formará parte del equipo de vóley.

Con apenas 19 años, Martina decidió realizar esta experiencia novedosa y única para la joven platense. Desde hace un tiempo tenía decidido incorporarse a la Universidad de Illinois para estudiar una carrera, en principio había optado por diseño gráfico -pero había muchas exigencias y además a los estudiantes le piden tener cierta experiencia-; y por supuesto perfeccionarse y adquirir conocimientos con todo lo que tiene que ver con el vóley.

Martina consensuó todo con sus padres, que ni bien se enteraron de la inquietud de su hija, se movilizaron para realizar el “papelerío” y los trámites correspondientes. En realidad estaba todo listo para que Delucchi viajara a principio del presente año, pero como muchos se vio impedida por la pandemia de coronavirus.

En este momento, Martina ya se encuentra instalada en Chicago, más precisamente en un departamento de lo que vendría a ser la “ciudad universitaria”, donde se encuentra cumpliendo con la “cuarentena obligatoria” que se impera desde ese estado norteamericano. En el transcurso de diez días le realizaron dos testeos por medio de la saliva, que le dieron negativo por el virus del Covid-19, pero deberá permanecer aislada por un breve lapso más.

Si bien se encuentra en “cuarentena”, Martina -además de estar acostumbrándose al clima y a la comida- ya comenzó con las clases vía “online”, por lo que hizo un intervalo en sus estudios para dialogar con este medio de manera exclusiva. “Estoy acá desde el sábado 22 de agosto viviendo sola en un departamento que pertenece a la Universidad para cumplir con el aislamiento obligatorio. Al lunes siguiente me hicieron el primer testeo que dio negativo y a la semana me realizaron otro”, destacó la platense.

Martina comenzó a jugar al vóley a los 11 años. Siempre jugó para Estudiantes. Pasó por todas las categorías hasta llegar a la Primera, donde a pesar de su juventud se convirtió en una de las jugadoras más importantes del plantel albirrojo y sus actuaciones la llevaron a ser convocada al seleccionado argentino Sub-20.

“La idea de venirme para acá -siguió diciendo Delucchi- comenzó a gestarse en el mes de agosto del año pasado, cuando con la Selección Argentina participé en el Campeonato Mundial Sub-20, que se desarrolló en México. A partir de ese momento comencé realizando todo lo que tenía que ver con los papeles y la documentación”.

Como consecuencia de la pandemia de Covid-19 que azota al mundo entero, Martina vio postergado su viaje a Chicago. “En el momento que estaba haciendo la visa para ingresar a Estados Unidos se desató todo esto que tiene que ver con el coronavirus, lo que terminó por paralizar los trámites ante la embajada de ese país”, resaltó Martina.

Recién el pasado 20 de julio, Martina pudo llevar a cabo el “visado”. “Insistí llamando y enviando mails, pero no recibía respuesta. Hasta que un día se comunicaron conmigo para que me presentara en la embajada con toda la documentación entre lo que se encontraba un certificado de estudios que me expidió la Universidad de Illinois”, sostuvo la platense que está becada por la propia alta casa de estudios.

En principio, Martina tenía pensado viajar el 14 julio hacia Estados Unidos, pero no pudo hacerlo debido a la escasez de vuelos por lo que recién viajó a la semana siguiente. “No tuve miedo de volar. En realidad, tomé muchos resguardos. En mi caso fui hasta Miami y después tuve que tomar otro avión hasta Chicago. Estuve constantemente con el barbijo puesto. Lo que me llamó la atención es que la aeronave iba llena y sin que se respete la separación de un asiento intercalado sin pasajeros”, aclaró Delucchi.

En lo que respecta al vóley, la competencia universitaria en Estados Unidos se canceló por la pandemia y tampoco se sabe cuándo se va a reanudar. Por lo que cuenta Martina, y según le comentó el propio entrenador, estarían comenzando con las prácticas dentro de tres semanas a un mes en el gimnasio; aunque aquellas jugadoras radicadas en Chicago ya comenzaron a realizar trabajos de tipo físico al aire libre en diversas zonas de la ciudad, algo que la platense no pude hacer aun porque debe respetar los 14 días de cuarentena tras su llegada.

Martina se encuentra alojada en un departamento con dos habitaciones en absoluta soledad y con respecto a la comida, la punta comentó que “de eso se encarga la propia Universidad. Por ejemplo, hay personal que la reparte. La dejan en el lobby y de ahí la recojo”. En lo que respecta a la alimentación propiamente dicha, la ex jugadora de Estudiantes admitió que todavía no se habituó y extraña lo que cocinaba su mamá. “Lo peor de todo es el desayuno. La primera vez fui con la idea de que me iba a encontrar con café con leche con tostadas, pero había un sándwich de pollo con papas y así todos los días. No queda otra que acostumbrase”, comentó entre risas.

Claro que la posibilidad de ir a estudiar y jugar al vóley a Chicago no surgió de la noche a la mañana, sino que Martina venía comentando desde hace un tiempo que su idea era irse al exterior. En principio estaba la chance de Italia. “Mi papá, a través de un amigo en común, fue un día a la sede de la FEVA donde había una reunión de ex jugadores de la Selección. Ahí, se contactó con Hugo Conte y le comentó sobre mi caso. Le respondió que por mi edad era mejor que vaya a Estados Unidos, donde él también tenía una hija estudiando en esta misma Universidad y también se recibió de kinesióloga”, rescató la punta-receptora del seleccionado argentino Sub-20.

Al equipo de vóley de la Universidad de Illinois se lo conoce como las “Flames”, algo así como “Las Llamas”, cuyos colores principales son el rojo y azul; mientras que Martina se adapta a las costumbres de dicha casa de estudios espera volver a una cancha para practicar el deporte que ama con pasión.

