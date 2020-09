Djokovic no tuvo intención, pero el reglamento es implacable

Después de perder su servicio ante Carreño Busta, que daba ventaja 6-5 al español en el primer set, Novak Djokovic sacó la pelota del bolsillo y, cuando se dirigía hacía su silla para el descanso, la lanzó hacia la pared del fondo de la cancha, golpeando en el cuello a una jueza de línea que cayó al suelo.

Al ver que la había golpeado, “Nole” acudió rápidamente a ver su estado, que recibió atención médica inmediata, se preocupó; mientras que Carreño Busta, del otro lado de la red, no sabía muy bien lo que había sucedido.

El serbio conversó con los oficiales del juego durante varios minutos, en los que les pidió otra sanción diferente a la “descalificación”, pero finalmente los jueces aplicaron el reglamento y Carreño Busta avanzó a los cuartos del Grand Slam.

Djokovic, calmado, intentó aportar en todo momento un diálogo que le permitiera seguir en la cancha ante la amenaza, luego consumada, de la descalificación. “No ha tenido que ser atendida en el hospital”, dijo. Además de implorar piedad interpelando si no creían exagerada la decisión. “¿Vas a descalificarme en esta situación? Mi carrera, un Grand Slam, la cancha central...” dijo al juez de silla. Luego, Djokovic se negó a asistir a la rueda de prensa y se retiró del complejo en un vehículo particular sin hablar. Tras el episodio, la organización del certamen difundió un comunicado explicando el motivo y la pena que recaerá sobre el 1 del mundo. “De acuerdo con el reglamento, luego de sus acciones de golpear intencionalmente una pelota de manera peligrosa o imprudente dentro de la cancha o golpear una pelota sin tener en cuenta las consecuencias, el árbitro del torneo descalificó Djokovic”, indicaron. “Esta situación me ha dejado triste y vacío. Hablé con la jueza y el torneo me dijo que gracias a Dios ella se sentía bien. Lamento mucho haberle causado tanto estrés. En cuanto a la descalificación, necesito volver a mi interior, trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano. Gracias y lo siento mucho”, dijo Nole tras el incidente.