Luis Suárez tendrá que rendir examen

Luis Suárez, al margen del proyecto imaginado por Ronald Koeman como entrenador del Barcelona, arregló los términos para ser jugador de la Juventus, equipo en el que conformaría el ataque junto a Cristiano Ronaldo.

Faltan algunos detalles, y uno en particular que no estaba en los planes del uruguayo: tendrá que rendir un examen de italiano, para que a través del mismo le otorguen la ciudadanía y no ocupar el cupo de extranjero.

El uruguayo, con un año más de contrato en el club catalán, estaba jugando en el Barcelona como comunitario, aunque por el pasaporte de su esposa, y para cerrar su pase al equipo de Turín tendrá que acelerar la referida prueba que resulta indispensable para cualquier persona con intenciones de conseguir la ciudadanía italiana. Y para empezar, tendrá que presentarse en el consulado de Italia en Barcelona.

Para completar el panorama, Suárez tendrá que rescindir el contrato que tiene firmado con la directiva de Barcelona hasta el 30 de junio de 2021, que no será un trámite, porque después de escuchar, vía teléfono, que no sería tenido en cuenta por el nuevo director técnico, el holandés Ronald Koeman, ahora se pretende recibir por el traspaso una cantidad de euros que aún no trascendió.