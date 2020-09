Arranca la financiación de los consumos con tarjetas de crédito: ¿Conviene o no?

A partir de este mes entra en vigencia la resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que los gastos del resumen de las tarjetas de crédito de agosto podrán financiarse en hasta en 12 cuotas y a una tasa de 40% más IVA, además de contar con tres meses de gracia y nueve cuotas fijas.

De acuerdo a lo resuelto por la máxima autoridad monetaria, el plan de financiamiento tendrá carácter automático para el cliente que deje de pagar una parte del total, por mínima que sea. El monto que no pague, por mucho o poco que sea respecto del total, será financiado bajo el siguiente esquema: los primeros tres meses serán de gracia y el saldo se distribuirá en nueve cuotas iguales. Aunque en ese primer trimestre sí se abonarán intereses.

Las condiciones que fijó el Banco Central son de un interés del 40% más IVA, a lo que sumado los impuestos el costo financiero total ronda el 50%, y las personas podrán cancelar anticipadamente total o parcialmente, en cualquier momento y sin costo, excepto el interés compensatorio devengado hasta el momento del pago.

El punto pasa por determinar si en estas condiciones resulta atractiva la propuesta para el cliente. En primer término eso depende de las condiciones de cada uno, de cuánto es el consumo y si sus ingresos se vieron afectados por la cuarentena que el Gobierno implementó allá por el mes de marzo.

Si se compara con la opción de pagar el mínimo y quedar bajo el interés que los bancos cobraban antes de esta iniciativa, sin dudas que es conveniente. Y si se lo toma como una opción para financiarse, ahí las opiniones pueden estar más divididas, ya que el costo por la financiación a un año puede ser que resulte igual o levemente mayor de lo estipulado para la inflación anual.

Otro factor que el cliente también debe tener en cuenta es que si se adhiere a esta plan de financiación, es que tan "cargada" puede quedar la tarjeta, ya que si el monto a financiar es elevado será menos el margen que le quede para seguir utilizándola para otros consumos. Esa restricción podría salvarse si el banco le amplía el límite.

Fuentes consultadas por eldia.com señalaron que "desde el punto de vista financiero es un costo alto ya que terminan pagando casi un 50% de CFT, porque si bien está planteado como una ayuda, para ser ayuda 50% es mucho, por eso no es un subsidio". "Visto desde el lado bancario, lo único que hace es que quien realmente está complicado, patee ese problema hacia adelante y encima si no va a poder pagar, la deuda se le incrementa por ese costo financiero", agregó el profesional.

"Lo único bueno es que uno lo puede cancelar anticipadamente en cualquier momento, ya que si este mes no llego a pagar el total la refinanciación es automática. Entonces si sólo pagás los intereses devengados en ese período hasta que cancelaste y listo", apuntó rescatando el lado positivo de la propuesta.

En comparación con otras opciones de financiación del mercado, esta opción resulta conveniente, pero lejos está de ser una propuesta tentadora si se la toma en términos absolutos, ya que no es gratuita.

Para quien no cuente con los recursos para hacer frente al pago total, no hay mucho que pensar. Para quien quiera aprovecharla como una forma de financiarse, es un posibilidad algo más beneficiosa que el resto, mientras que quien sí tenga el dinero para saldar el total sin dudas que no. Y en el caso de quien esté adherido al débito automático y quiera por la razón que sea adherirse al plan, lo que debe hacer es solicitar un "stop debit" para que no se lo descuenten de la cuenta.

Y si el pago ya se concretó porque se ejecutó el débito automático, el cliente del banco tendrá un plazo de 30 días para pedirle a la institución la reversión de la operación, si así lo desea.