Su exmarido, el futbolista brasileño Hulk, se casó con su sobrina y ahora rompió el silencio: "El dolor es muy grande"

El futbolista brasileño Hulk, cuyo nombre real es Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza, fue noticia meses atrás porque se casó con la sobrina de su exposa Iran Ângelo de Souza, quien en las últimas horas decidió romper el silencio en relación a lo ocurrido con el padre de sus tres hijos.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, se lamentó la brasileña en una entrevista con el medio portugués Record, además de asegurar que enterró "una hija en vida" en relación a su sobrina.

“Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto... Todo”, explicó sobre la relación con su sobrina.

“Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado”, sentenció.