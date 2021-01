La soja volvió a subir y la tonelada superó los u$s 520 en Chicago

La soja disponible sube hoy más de US$ 19 en Chicago y supera de esta forma la marca de US$521 la tonelada, en un contexto en el que los operadores aguardan la publicación de nuevo informe mensual de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que se realizará esta tarde.



De esta manera, la oleaginosa sube 1% (US$ 5,05) y se ubica en US$ 510,09 la tonelada pasado el mediodía, mientras que el contrato de marzo se posicionaba en US$ 510 la tonelada.



Las razones de la suba radican en el acotado stock de soja de Estados Unidos y del mundo, ante un contexto de una elevada y sostenida demanda.



En este sentido, los operadores esperan un nuevo recorte en las existencias finales en el informe del USDA, que se encuentra a minutos de publicarse.